Piangono i fan di una famosa soap di Mediaset: è morto il protagonista in queste ore

In queste ore è arrivata la triste notizia della morte del protagonista di una celebre serie mandata in onda da Mediaset.

C’è tristezza tra i fan di una celebre soap Mediaset. Proprio in queste ore è giunta la notizia della morte di uno dei protagonisti più amati. L’attore se n’è andato dopo una lunga malattia. Il decesso è avvenuto pochi gironi fa. L’interprete si è spento accompagnato dall’affetto dei suoi cari.

Tra colleghi del mondo dello spettacolo e tra gli appassionati la notizia della scomparsa ha suscitato grande commozione. In tanti lo ricordano per la sua grande capacità di dare vita a personaggi indimenticabili grazie alle sue doti interpretative, prima sul grande schermo e poi sul piccolo, in produzioni tv sempre coronate da un grande successo.

Ci lascia un attore versatile ma anche dotato di una rara empatia, doti che lo hanno reso un punto di riferimento tanto come interprete quanto sul piano personale. Una carriera iniziata molti anni fa e costellata da numerose interpretazioni ha contribuito a formare intere generazioni di spettatori.

Addio al protagonista di una celebre serie Mediaset

È morto a 68 anni Joe Marinelli, l’attore diventato famoso per i suoi ruoli in The Morning Show e in General Hospital, la soap che per un periodo fu la più seguita negli Stati Uniti e nella quale Marinelli interpretò il criminale Joseph Sorel dal 1999 al 2001. A comunicare la notizia della scomparsa è stata la moglie Jean, che ha comunicato anche la causa del decesso: l’attore era malato da tempo di un cancro alla gola e allo stomaco.

Nel nostro Paese General Hospital è stata trasmessa per la prima volta nel 1982 su Italia 1 con il titolo Avventure e amori a Port Charles. A settembre di quello stesso anno fu trasferita su Canale 5 con il titolo originale. Nell’autunno 1989 la soap è passata su Rete 4, dove rimase fino al giugno 1993. Diversi anni fa all’attore furono diagnosticati un cancro alla gola e allo stomaco.

Joe Marinelli è morto domenica 22 giugno a Burbank, in California. Nato nel 1957 a Meriden, nel Connecticut, in una famiglia italo-americana, Marinelli si trasferì da piccolo in California. Cominciò lavorando come falegname e come attore in alcune produzioni locali di Los Angeles. Nel 1984 iniziò a ottenere le prime parti, poi entrò nel cast di Santa Barbara nella parte del mafioso travestito Bunny Tagliatti.

Successivamente l’attore reciterà in diverse serie tv come Desperate Housewives, General Hospital, Victorious. Marinelli viveva a Los Angeles con la moglie Jean e i figli Vincent, montatore cinematografico, e David, produttore musicale. Il suo amico e collega di set a Santa Barbara, Leigh J. McCloskey, ha voluto ricordarlo con queste parole: «Non avreste mai trovato un uomo più dolce o un amico più caro di Joe Marinelli».