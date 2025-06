Leclerc dà forfait, decisione irrevocabile: non ci sarà

Questo weekend si torna in pista e la speranza in casa Ferrari è che vi sia finalmente il tanto agognato cambiamento. Ad inizio stagione i tifosi Ferrari speravano in una squadra competitiva per il titolo, d’altronde con Charles Leclerc e Lewis Hamilton c’erano aspettative per vittoria del titolo. Ma la situazione è ben distante dalle aspettative iniziali, anzi tutt’altro.

Zero vittorie in stagione, qualche podio come situazione massima e due piloti nettamente distanti nella classifica con una classifica costruttori che vede la Ferrari addirittura fuori dal podio delle vetture più importanti. Insomma un vero dramma e sia Leclerc che Hamilton non sono entusiasti e hanno più volte manifestato il proprio fastidio. La situazione non è delle migliori ma presto potrebbero esserci grandi novità.

Questo weekend andrà in scena il Gran Premio d’Austria e l’obiettivo per la Rossa è essere al momento molto competitiva. Questa settimana la Ferrari porterà un nuovo fondo ed altre novità aerodinamiche, ci saranno tante novità per la dinamicità della vettura ma non solo e tra poche ore ci sarà una nuova clamorosa decisione. Charles Leclerc non parteciperà alle FP1 con la Ferrari in data odierna e al suo posto la Rossa schiererà il giovane Dino Beganovic, uno ‘sconosciuto’ che avrà l’occasione della vita.

Rivoluzione in Ferrari, la decisione su Leclerc spiazza tutti

Per chi sia rimasto scioccato occorre fare chiarezza, Leclerc non salterà il Gran Premio d’Austria ma solo le prime prove libere e a testare questa ‘nuova’ Ferrari sarà Beganovic, un rookie entrato in Ferrari nel 2020 e tra i migliori piloti dell’Academy della squadra di Maranello. La prima sessione ci sarà alle ore 13.30 e c’è grande curiosità per vedere questo giovane talento al via.

Non è la prima volta per Beganovic che fece parte di questi test anche nel Gran Premio del Bahrain ma in quel caso non andò oltre il quattordicesimo posto ed ora l’obiettivo è sicuramente migliorare questo risultato. Va considerato che per regolamento c’è bisogno di far utilizzare al rookie quattro volte la vettura almeno nelle FP1 della stagione e per questo si è arrivati a questa decisione, nessuna bocciatura o cambiamento per la rossa.

Insomma la Ferrari pensa al riscatto e sia Leclerc che Hamilton puntano almeno al podio in Austria anche se i tifosi della Rossa sperano e sognano nel primo trionfo di questa stagione. a