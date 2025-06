Esonero Tudor, ora è caos Juve: la debacle col City rimescola le carte

Cinque gol incassati e Juventus mai in partita. La truppa di Igor Tudor esce con le ossa rotte dalla terza gara della fase a gironi del Mondiale per Club persa in malo modo contro il Manchester City.

La squadra di Pep Guardiola ha surclassato sotto ogni punto di vista i bianconeri che si sono sciolti come neve al sole al cospetto di un avversario di enorme livello. Le ammissioni nel post partita dello stesso Tudor a ‘Dazn’ fanno riflettere: “Abbiamo pagato tutto. Dovevamo essere perfetti, loro quando vogliono spendono 100 -200 milioni. Hanno i giocatori molto più forti di noi. Non cerco scuse ma ci devono essere tante condizioni messe insieme”.

Dichiarazioni che evidenziano tutto l’amaro in bocca dell’allenatore croato, che ha quindi sottolineato anche la disparità di livello tecnico tra le due rose. Ad ogni modo il tecnico della Juve ha comunque voluto evidenziare: “Questa sconfitta non ci toglie niente, non ho niente da rimproverare. È il calcio, a volte è brutto. Dimentichiamoci questa gara e andiamo avanti”.

Juventus, Tudor messo spalle al muro dopo il ko: scatta già la bufera social

Tudor prova quindi immediatamente a guardare avanti a dispetto di un 5-2 incassato che ha fatto sgretolare in un colpo solo ogni minima certezza che la Juventus stava timidamente provando a costruire con il percorso al Mondiale per Club.

La debacle di ieri la si potrebbe archiviare con un semplice incidente lungo il cammino di crescita, eppure una parte di tifosi sui social nelle ore successive al ko ha già fatto partire il #TudorOut con annessa richiesta di esonero:

ieri ho spento la tv all’autogol di kalulu perché avevo già capito tutto, sarà una stagione si sofferenze e umiliazioni e le cose non cambieranno fino a quando in società ci sarà quel verme di @chiellini. #TudorOut con la difesa a tre nemmeno in serie C ci giocano.

SCHIFOSI — VITTORIO (@19VITTORIO98) June 27, 2025

#TudorOut Certo non è tutta colpa dell’allenatore, ma schierare una formazione così imbarazzante e avere un’avversione ingiustificata verso alcuni giocatori è imperdonabile — Il saggio Ming-yon (@Mingyonissimo) June 26, 2025

L’anno scorso avevamo un’allenatore vero, serio con un’idea di calcio. Oggi ci troviamo con uno che non ha mai fatto due stagioni consecutive che mette una formazione assurda in campo. #TudorOut — Manuel Donati (@itsManuelX) June 26, 2025

5 gol sono da esonero immediato. Tudor può allenare l’Udinese non la Juve — Mat (@Matjuve) June 26, 2025

Intervista di tudor post partita assurdo. Da esonero. — Francesco De Lauretis (@FrancescoDeLa80) June 27, 2025

Mentre la Juventus è già proiettata sull’incontro degli ottavi di finale contro il Real Madrid del prossimo martedì, una parte di fan su X ha espresso tutto il proprio dispiacere per quanto visto in campo contro il City. Un campanello d’allarme che già risuona forte e chiaro in coda ad una stagione che farà da preludio alla prossima.

La Juve punta su Tudor per il futuro, ma altri passi falsi come quello contro la truppa di Guardiola non saranno tollerati, quanto meno da parte dei tifosi.