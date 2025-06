Juve e Inter si scambiano 2 Big: conguaglio di 13 milioni nell’affare

Juventus e Inter sono entrambe impegnate con il Mondiale per Club che si sta disputando in queste calde settimane estive negli Stati Uniti.

Le gare di questi giorni rappresenteranno l’ultimo sforzo di una stagione infinita per bianconeri e soprattutto nerazzurri per poi iniziare a lavorare in vista della prossima stagione con una breve fase di riposo che precederà la preparazione. L’Inter in particolare ha già fatto vedere in campo qualche volto nuovo, ma in generale entrambe stanno lavorando in sede di calciomercato per andare a potenziare i rispettivi organici alla riapertura della sessione.

Non è peraltro da escludere che Inter e Juve possano incrociare i rispettivi destini anche in campagna trasferimenti con un paio di nomi che rischiano di diventare caldi. In particolare nei giorni scorsi il profilo di Carlos Augusto è stato accostato ai bianconeri che avrebbero effettuato un sondaggio per capire la sua situazione.

Per i nerazzurri l’ex Monza non è nella lista dei cedibile ma andranno capite anche le intenzioni del ragazzo, che con un concorrente come Dimarco potrebbe gradire un minutaggio maggiore. Il clima è sereno ma tutto potrà accadere nelle prossime settimane.

Calciomercato, Juventus su Carlos Augusto: idea di scambio con Cambiaso

Proprio Carlos Augusto ha recentemente detto la sua a ‘La Gazzetta dello Sport’ sulla concorrenza con Dimarco: “Benissimo, c’è un rapporto ottimo. ‘Concorrenza’ e ‘rivalità’ nel calcio non sono parolacce: questa è l’Inter e c’è bisogno di tanti mancini. Anzi, siamo una bella comunità: Fede, Bastoni, io, dietro abbiamo pure Acerbi. Adesso c’è anche Carboni, ma lui deve fare la differenza davanti”.

Il laterale classe 1999 sembra pronto a fronteggiare ancora la concorrenza in nerazzurro ma la Juventus ci starebbe facendo un pensierino. Non è quindi da escludere che l’Inter possa eventualmente chiedere in cambio un altro jolly laterale come Andrea Cambiaso, che ha vissuto una seconda parte di stagione complicata dopo le avances a cifre importanti del Manchester City a gennaio.

La valutazione dell’esterno juventino è quindi scesa parecchio rispetto a 6 mesi fa, assestandosi sui 40 milioni di euro. L’Inter potrebbe quindi cogliere la palla al balzo e proporre uno scambio con Carlos Augusto, con annesso conguaglio di circa 13 milioni a favore dei bianconeri.

C’è infatti differenza di valutazione tra i due laterali e il tutto andrebbe eventualmente studiato nei minimi dettagli. Ad ogni modo resta un’ipotesi estremamente complicata da realizzare per quanto certamente affascinante.