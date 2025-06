Treni cancellati, inutile andare in stazione questo giorno: pendolari inferociti

Sono previste diverse cancellazioni di treni in una giornata che rischia di trasformarsi in un incubo per i pendolari.

Si prospetta un periodo di forti disagi per i pendolari. È in arrivo un’ondata di cancellazioni e variazioni di orari che renderà molto difficile spostarsi in treno. Le modifiche o le cancellazioni dei treni sono dovute ai lavori di potenziamento infrastrutturale in un nodo ferroviario strategico.

Le conseguenze saranno piuttosto pesanti per chi tutti i giorni deve spostarsi in treno. Alcuni treni sono stati del tutto soppressi. Altri invece subiranno ritardi consistenti o cambi di numerazione. In diversi casi al posto dei treni cancellati è stata prevista la sostituzione con bus navetta che però non sempre garantiscono tempi o coincidenze adeguate ai pendolari.

Davanti a uno scenario come questo è cruciale essere preparati e pronti a cambiare i propri piani. In queste giornata sarà indispensabile informarsi prima in modo da riorganizzare eventualmente i propri spostamenti per evitare di essere travolti da modifiche dell’ultima ora o di finire in vagoni eccessivamente affollati da altri pendolari.

Treni cancellati, il mese da “bollino nero” per i pendolari

Per quasi un mese, dal 30 giugno al 26 luglio, si annunciano giornate di passione per centinaia di pendolari, costretti a fare i conti con treni modificati e cancellati. In questo lasso di tempo infatti la stazione di Milano Porta Garibaldi sarà oggetto di lavori di potenziamento infrastrutturale. Per questa ragione il programma di circolazione di molti treni subirà delle modifiche o delle cancellazioni e sostituzioni con autobus.

Nella notte del 21 e 22 luglio e in quella tra 25 e 26 luglio il treno S5 24585 Varese – Milano Porta Garibaldi verrà cancellato e sostituito con bus nella tratta Milano Certosa – Milano Porta Garibaldi. Stesso discorso – sempre negli stessi giorni di notte – per il treno S6 24685 Novara – Milano Porta Garibaldi, cancellato e sostituito con bus nella tratta Milano Certosa – Milano Porta Garibaldi.

Posticipato di 7 minuti invece dal 30 giugno al 18 luglio l’arrivo nella stazione di Milano Porta Garibaldi del treno S8 24889 Lecco – Milano Porta Garibaldi. Dal 21 al 25 luglio la corsa si concluderà a Milano Greco Pirelli. Dal 30 giugno al 18 luglio e dal 21 al 25 luglio, il treno S11 25087 da Como S. Giovanni a Milano Porta Garibaldi arriverà 9 minuti più tardi rispetto all’orario abituale.

Diversi treni saranno cancellati e sostituiti da bus: