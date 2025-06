Ultim’ora, addio Sinner: l’annuncio ribalta nuovamente tutto

Sono ore calde per quel che riguarda il mondo del tennis e in particolare il numero uno al mondo Jannik Sinner. L’atleta – finalista all’ultimo Roland Garros – sarà uno dei protagonisti al prossimo torneo di Wimbledon dove, tra le altre cose, debutterà contro il connazionale Luca Nardi. Ora Jannik è protagonista per altro.

E’ di poche ore fa la notizia che ha sbalordito tutti gli appassionati di tennis riguardo il numero uno al mondo. Jannik Sinner è arrivato alla separazione con i due membri del suo staff, il preparatore atletico Marco Panichi ed il suo fisioterapista Ulises Badio, una decisione che appare come un vero e proprio terremoto nel mondo del tennis e nessuno si aspettava tutto ciò. Non si conoscono i motivi per questa decisione e in queste ore sono arrivate diverse ipotesi a riguardo.

Ora il team di Jannik Sinner conta il suo coach Simone Vagnozzi ed il suo super coach Darren Cahill, ma nient’altro e quindi ci si aspetta che presto potrebbero arrivare novità, magari potremo vederle già direttamente a Wimbledon. I due hanno iniziato a collaborare con l’atleta di Sesto Pusteria a Settembre 2004 e quindi la loro collaborazione è durata comunque meno di un anno. Ma arrivano poi altre novità riguardo lo staff del tennista italiano.

Rivoluzione Sinner, si lavora alla permanenza di uno dei protagonisti

Ma alcuni fan ricordano chiaramente che Sinner potrebbe presto perdere anche un’altra pedina del suo staff e parliamo di Darren Cahill, personaggio chiave nella carriera nella storia recente dell’azzurro, e il super coach si ritirerà ufficialmente a fine stagione. A rivelarlo – quasi per errore – è stato Sinner in una conferenza stampa e si proverà in qualche modo a convincerlo fino alla fine.

Ne ha parlato proprio Simone Vagnozzi, altro coach di Jannik e ha riferito cosi ai microfoni del podcast Served with Andy Roddick, parlando con l’ex numero uno della classifica mondiale: “Se stiamo provando a trattenere Cahill anche per l’anno prossimo? Beh, certo. Ogni giorno buttiamo li una battutina, vedremo più avanti se funzionerà, di sicuro l’intesa con Darren e tutto il gruppo è speciale”.

Ora però testa al torneo di Wimbledon dove il sorteggio fa presagire probabilmente una semifinale con Novak Djokovic ed una finale contro Carlos Alcaraz, i tifosi attendono e sperano la rivincita di Parigi.