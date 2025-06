Berrettini, subito guai a Wimbledon: tifosi gelati

Il tennis italiano vive un momento a dir poco magico, il migliore probabilmente di tutta la sua storia. Nel maschile abbiamo il numero uno al mondo Jannik Sinner ed anche Lorenzo Musetti è in netta crescita ed è presente nella Top Ten del circuito. Ma non bisogna dimenticare che chi ha dato inizio a questo momento straordinario è il tennista romano Matteo Berrettini, per anni nella Top Ten mondiale e finalista a Wimbledon. E proprio qui sull’erba londinese è uno degli uomini più attesi.

L’erba è la superficie migliore per Berrettini, un tennista che comunque riesce a dare il meglio di se ed è un avversario ostico per chiunque. C’era grande curiosità per il sorteggio e questi ha portato sorrisi a metà, specialmente se parliamo di un atleta testa di serie nel torneo. Le ultime non sono di certo positive e arrivano cosi, penalizzano il campione azzurro.

Nelle ultime ore è stato annunciato il tabellone per il torneo di Wimbledon e non è cosi positivo per Matteo Berrettini, specialmente calcolando che parliamo di un tennista testa di serie. Il debutto contro il polacco Majchrzak non impensierisce, al secondo turno occhio al giovane Quinn ma il vero spauracchio è il terzo turno dove Matteo dovrà affrontare subito un big e ovvero il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3 e comunque tennista abbastanza insidioso.

Il sorteggio ma non solo: preoccupazione per i fan di Matteo Berrettini

La sfida contro Zverev preoccupa ma relativamente i fan di Berrettini, consapevoli che sull’erba Matteo è inferiore a pochi. Ciò che preoccupa più di ogni altra cosa riguarda le condizioni del tennista romano, Berrettini è fermo da diverso tempo, ha fatto qualche sfida di allenamento ma le sue condizioni sono da rivedere, specialmente per un torneo che si gioca a tre set su cinque. In caso di vittoria su Zverev l’azzurro affronterebbe un tennista molto abile su questa superficie come il russo Khachanov, probabile avversario agli Ottavi di finale.

Per Berrettini possibile scontro ai Quarti contro l’americano Taylor Fritz o eventualmente contro il russo Medvedev mentre in semifinale l’azzurro si trova dal lato del campione in carica Carlos Alcaraz. Un tabellone non semplice ma neanche impossibile e tutto è legato alle condizioni fisiche di Matteo.

Un torneo di Wimbledon che vede protagonisti ben 11 italiani nel tabellone maschile, due ostacoli impossibili per Luca Nardi e Fabio Fognini che affronteranno rispettivamente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, gli uomini più attesi sull’All England Club.