Ultim’ora Barella, colpo di scena al Mondiale per Club: cos’è successo

Si è chiusa la fase a gironi del Mondiale per Club con entrambe le italiane che hanno strappato il pass per gli ottavi di finale. L’Inter in particolare ha vinto il gruppo E mettendosi alle spalle Monterrey, River Plate e Urawa Reds.

I nerazzurri di Chivu hanno lanciato segnali interessanti di ripresa dopo la debacle in finale di Champions di un mesetto fa contro il Paris Saint Germain nell’ultima uscita dell’era Inzaghi. Il neo allenatore rumeno avrà l’arduo compito di ricostruire una Inter vincente dopo le delusioni di quest’ultima annata.

Il Mondiale per Club si sta rivelando già un palcoscenico interessante per calarsi nella nuova realtà provando a portare qualcosa di nuovo e sperimentando anche con l’ausilio di qualche innesto. La nuova Inter sta quindi nascendo in attesa poi di proiettarsi su quella che sarà la stagione 2025/26.

Superata la fase a gironi per i nerazzurri ci sarà il Fluminense agli ottavi di finale in una partita da dentro o fuori che si disputerà il prossimo 30 giugno in quel di Charlotte. Intanto tra i protagonisti della prima fase, andando a tracciare un bilancio, c’è stato anche Nicolò Barella, determinante in diverse situazioni.

Il calendario del Mondiale per Club:

28 giugno alle 18 a Philadelphia: Palmeiras-Botafogo

28 giugno alle 22 a Charlotte: Benfica-Chelsea

29 giugno alle 18 ad Atlanta: Psg-Inter Miami

29 giugno alle 22 a Miami: Flamengo-Bayern

30 giugno alle 21 a Charlotte: Inter-Fluminense

1° luglio alle 3 a Orlando: Manchester City-Al Hilal

1° luglio alle 21 a Miami: Real Madrid-Juventus

2 luglio alle 3 ad Atlanta: Borussia Dortmund- Monterrey

Quarti 4 e 5 luglio; semifinali 8 e 9 luglio. Finale 13 luglio

Inter, Barella domina al Mondiale per Club: primo in una classifica speciale

Andando ad analizzare i numeri della fase a gironi è possibile vedere come Barella sia finito primo in una speciale classifica di rendimento.

Il forte centrocampista nerazzurro è infatti primo alla voce ‘occasioni da gol create’ avendone prodotte la bellezza di 11 in tre partite. Barella guida quindi la graduatoria davanti alle 10 di Montiel del Pachuca e alle 9 di Acuna del River Plate.

Scorrendo ancora la classifica troviamo Veiga del Palmeiras a 8 insieme ad Arias del Fluminense e Kimmich del Bayern Monaco. A quota 7 a chiudere la top 10 ci sono De Paul dell’Atletico Madrid, Savarino del Botafogo, Gonzalez del Pachuca e Asllani dell’Inter, che è peraltro il secondo nerazzurro di questa particolare classifica.