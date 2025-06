Michael Schumacher, la decisione dei familiari scuote il mondo dello sport

Da oltre un decennio Michael Schumacher vive in una situazione molto particolare. Un’intera esistenza stravolta dal brutto incidente accaduto nel dicembre 2013 sulle nevi di Meribel.

Il sette volte campione del Mondo della Formula 1, che ha scritto pagine memorabili del motorsport, si ritrova da tempo protetto da medici e dai cari più stretti con intorno un muro di privacy alzato soprattutto dalla moglie Corinna, che non fa trapelare alcuna informazione o novità sulle sue condizioni.

I fan di Schumacher sperano sempre di ricevere qualche notizia positiva sul proprio idolo, che ormai non appare in pubblico da anni e attraversa una fase delicatissima.

A svelare qualche retroscena ci ha recentemente pensato Riccardo Pratese, ex compagno di scuderia dello stesso Schumi ai tempi della Benetton con Briatore, quando il pilota tedesco era ancora agli albori di una carriera che lo avrebbe proiettato di diritto nella leggenda mondiale.

I due hanno corso insieme nella stagione 1993 ed hanno continuato anche negli anni successivi ad avere un ottimo rapporto come svelato dallo stesso Pratese ai microfoni di ‘FanPage.it’: “Ci sentivamo regolarmente, avevamo un rapporto che andava oltre il lato professionale. Quando seppi dell’incidente gli mandai immediatamente un messaggio: ‘Tutto ok Michael?’. Non c’è mai stata una risposta purtroppo”.

Michael Schumacher, svelata l’offerta alla moglie Corinna: risvolto clamoroso

Pratese, esattamente come ogni altra persona che tiene a Michael Schumacher, spera di poter ricevere buone notizie sul fenomeno tedesco che da troppo tempo vive in una situazione drammatica.

L’ex pilota, ora 71enne, ha quindi svelato al ‘Daily Mail’ come la moglie di Schumi, la signora Corinna, abbia declinato l’offerta dello stesso Pratese di provare ad aiutare il vecchio amico in coma: “A volte, se sentono una voce, alcuni ragazzi si svegliano, riconoscono una voce. Ho chiesto a Corinna se volevano che andassi lì e provassi ad aiutare, se potevo. Beh, se avessi potuto, l’avrei fatto, ma mi hanno detto di no, grazie. Non era il momento. Ma quel momento non è mai arrivato”.

Un retroscena di qualche anno fa che alimenta ancora di più la situazione drammatica nella quale versa il campionissimo tedesco da oltre dieci anni. Pratese ha poi aggiunto: “Cosa avrebbe potuto fare oggi? Non lo so, era un uomo molto sportivo e gli piaceva l’adrenalina. Quando ha smesso, ha iniziato a lanciarsi con il paracadute e poi voleva gareggiare in bicicletta, quindi non so cosa avrebbe potuto fare, ma sicuramente qualcosa di azione. Era una persona a cui piaceva lo sport in generale e anche l’azione. Forse avrebbe potuto continuare nel motorsport anche grazie a suo figlio Mick, che corre e probabilmente avrebbe potuto aiutarlo nella sua carriera. Ma è difficile sapere dove potrebbe essere ora, a fare il commentatore o altro”.