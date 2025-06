Bye bye Djokovic, è finita all’improvviso: ora non ci sono più dubbi

Manca sempre meno al tanto atteso torneo di Wimbledon, torneo che si disputa sull’erba ed è il terzo Slam di questo 2025. I tennisti più attesi sono manco a dirlo il numero uno e il numero due al mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e tutti desiderano il remake della finale del Roland Garros. Ma non sono gli unici, c’è anche grande curiosità per come sarà l’esperienza londinese di Novak Djokovic.

Il tennista di Belgrado ha vinto in diverse occasioni il torneo di Wimbledon e per molti questa sarà l’ultima grande opportunità per portare a casa il tanto atteso 25esimo Slam. Non sarà semplice con un calendario che vedrà Nole affrontare potenzialmente Draper ai Quarti, Jannik Sinner in semifinale ed eventualmente una finale contro il campione in carica Carlos Alcaraz. E nelle ultime ore è arrivata una decisione sorprendente per quel che riguarda la stella balcanica.

Novak Djokovic ha attuato un importante cambio per quel che riguardo il suo staff ed è arrivato come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. A riportarlo per primi sono i colleghi di Slobodenpecat e hanno riferito in un cambio tecnico per Djokovic che avrebbe – a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon – deciso di cambiare preparatore atletico. Una notizia che ha spiazzato sicuramente tutti i suoi tifosi.

Addio Novak Djokovic, ribaltone improvviso prima di Wimbledon

Un colpo di scena a poche ore dall’inizio di Wimbledon e Novak Djokovic ha deciso di salutare il suo preparatore atletico Phil Gebhard Gritsch e di sostituirlo con Dalibor Sirola, un cambio improvviso e che nessuno aveva previsto tra gli appassionati di tennis. Una sorpresa specialmente per le tempistiche e l’ennesimo cambio staff da parte dell’ex numero uno al mondo.

In questo 2025 Djokovic aveva già cambiato coach con il sorprendente addio ad Andy Murray ed ora anche un cambio nello staff e con il preparatore atletico, insomma nessuno se lo aspettava ma cambia ancora lo staff del fenomeno serbo, che, probabilmente a Wimbledon ha l’ultima grande chance. E d’altronde per molti Djokovic è il terzo grande favorito del torneo dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Sirola ha cominciato nel 2009 insieme ad Ivan Ljubicic e Riccardo Piatti ed ha lavorato in passato anche con il numero uno al mondo Sinner, erano i suoi inizi in carriera e nel team di Nole ritroverà un’altra vecchia conoscenza, il fisioterapista Claudio Zimaglia con il quale ha lavorato anche al Piatti Center.