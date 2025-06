Da LIDL spendi meno di 12 euro e ti porti a casa l’attrezzo perfetto per pulire i pavimenti

Quando si è alle prese con le faccende domestiche è sempre una grande sfida. Spesso infatti, si tratta di compiti che richiedono anche l’impiego di un’enorme quantità di tempo, oltre alla fatica che si dovrà fare. Ed ora che il caldo si inizia già a far sentire tutto diventa estremamente più faticoso e complicato. Per non parlare poi della poca voglia di passare ore ed ore a pulire ogni angolo di casa.

Ebbene, per rendere le cose molto più facili c’è una soluzione studiata a tavolino e che permetterà di dimezzare i tempi quando si dovranno lavare i pavimenti di casa. Un prodotto in vendita dalla settimana prossima alla LIDL e che già in passato a fatto ‘sold out’ nel giro di pochissime ore. Un semplice strumento, che, una volta provato diverrà insostituibile.

Corri da LIDL, in vendita lo strumento perfetto per pavimenti puliti senza fatica

Non cessa di sorprendere con le sue offerte la catena di discount di origine tedesca fondata nel 1932 da Josef Schwarz. Da sempre apprezzata per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Ebbene, dalla settimana prossima tornerò in vendita uno dei suoi prodotti più apprezzati e che permette di avere pavimenti puliti in una sola passata, senza doversi spezzare la schiena con secchio e straccio, dal 03-07 ritorna in vendita la lavapavimenti con spruzzatore.

Dopo l’enorme successo riscontrato nelle volte passate, dalla settimana prossima nei punti vendita LIDL si potrà nuovamente acquistare la lavapavimenti con spruzzatore a soli 11, 99 euro. Un prezzo davvero piccolissimo, per un prodotto che promette davvero di svoltare la giornata. Infatti, dotata di un piccolo serbatoio di 500 ml, in cui andrà inserita l’acqua, questa lavapavimenti manuale permette di pulire e di lavare in una sola passata.

Non si dovrà usare il secchio, non si dovrà usare lo straccio, ma soprattutto non dovremo più piegarci ogni volta. Oltre alla lavapavimenti, all’interno della confezione escono anche due panni, offrendo così la possibilità di poterli anche cambiare per i vari ambienti di casa. Un prodotto facile da usare e che non necessità di particolari istruzioni, che aiuterà a mantenere pavimenti puliti e brillanti in una sola mossa. Non resta che correre da LIDL da giovedì 3 luglio, perché ci sono solo pochi pezzi disponibili e andranno subito a ruba.