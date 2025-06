Un Posto al Sole, morte improvvisa nel cast: lutto a Napoli

Ancora un ottimo risultato per Un posto al sole nella gara degli ascolti. Lo scorso giovedì 26 giugno la soap ambientata a Napoli ha ottenuto un buonissimo 7,3% di share con 1 milione e 193 mila spettatori incollati al piccolo schermo a seguire le vicende legate a Palazzo Palladini. Una morte improvvisa funesterà le prossime puntate.

Uno dei personaggi della serie in onda da quasi trent’anni su Rai 3 lascerà il cast. Il decesso, è facile prevederlo, porterà ulteriore agitazione nelle trame sempre turbolente di Upas dove nelle precedenti puntate Luca e Giulia hanno provato a convincere Gianluca a tornare a Napoli per riavvicinarsi ad Alberto. Micaela intanto ha conosciuto un nuovo insegnante di danza.

Si tratta di Pasquale Di Simone, al quale la gemella ha chiesto lezioni di danza caraibica per poter rivaleggiare con Gabriela. Il maestro di ballo inizialmente ha rifiutato salvo poi tornare sui suoi passi. Spazio anche per Rosa, che ha festeggiato la promozione alla scuola serale insieme a Manuel.

Morte improvvisa a Un Posto al Sole, cosa succede nella soap

Le anticipazioni della puntata di Upas in onda il prossimo giovedì 3 luglio Rossella si troverà nuovamente di fronte al dottor Daniele Fusco. L’ex primario si presenterà in ospedale scortato dagli agenti della polizia penitenziaria grazie a un permesso ottenuto per far visita alla madre Flora, ricoverata nella struttura sanitaria e in precarie condizioni di salute.

La dottoressa Graziani avrà uno spiacevole faccia a faccia con Fusco, che le farà rivivere i concitati momenti della sparatoria che aveva portato al ferimento di Michele (con la delicata operazione che ne sarebbe seguita). Fusco non si smentirà e non perderà occasione per tormentare una volta ancora Rossella, accusandola di aver rovinato gli ultimi giorni di vita di sua madre.

Rossella incasserà il colpo, ma si riprenderà in fretta dallo choc trovando in sé la forza per ribattere alle velenose insinuazioni dell’uomo che aveva cercato di toglierle la vita presentandosi armato in ospedale. Lo scambio carico di tensione tra i due non passerà inosservato a Agata Rolando. In un secondo momento la donna si avvicinerà a Rossella per darle conforto. Ma non solo.

Le dirà anche che Flora è perfettamente al corrente delle colpe di suo figlio e che se avesse potuto glielo avrebbe detto in prima persona, Queste parole turberanno profondamente Rossella, lì per lì incapace di cogliere il significato di quel misterioso messaggio. Quando si dirigerà verso la stanza della paziente incontrerà Riccardo che gli comunicherà la morte della signora Flora Fusco.