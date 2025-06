Per pulire i fornelli incrostati non serve più l’aceto: è questo il rimedio geniale per farli brillare

La cucina è uno degli ambienti di casa in cui si tende ad accumulare, molto rapidamente, una gran quantità di sporco. Inoltre, entrando in contatto con alimenti crudi, sarà anche il luogo perfetto per la proliferazione di germi, batteri e anche cattivi odori. Proprio per tutta questa serie di motivi, la sua pulizia dovrà essere sempre accurata, senza trascurare alcun elemento.

Ciò che rende la pulizia della cucina particolarmente complicata, è che sono diverse le superfici da igienizzare a fondo. In primis, c’è ovviamente il piano cottura, che rappresenta uno dei punti in cui lo sporco incrostato di certo non manca. Riuscire ad eliminarlo non sempre sarà facile, e spesso si andranno ad utilizzare diversi prodotti che non faranno altro che peggiorare la situazione.

Pulire il piano cottura con un ‘oggetto’ che tutti abbiamo in casa

Per la pulizia del piano cottura, sono tantissimi i rimedi che si possono provare. C’è chi si affida ai classici prodotti commerciali, rischiando però di maneggiare composti chimici e nemmeno tanto efficaci e chi invece si affida a rimedi naturali come l’utilizzo dell’aceto o del bicarbonato. Tuttavia, esiste un altro rimedio, che in pochi conoscono, e che aiuterà ad avere un pulito mai visto fino ad ora.

La pulizia del piano cottura, soprattutto se particolarmente incrostato, richiede attenzioni, tempo e prodotti specifici, che andranno ad agire sullo sporco, sciogliendo, permettendo così una facile rimozione. Tuttavia, non sempre i rimedi adottati garantiscono questi risultati e in alcune occasiono saranno così aggressivi da rovinare definitivamente la superficie del piano cottura. Tuttavia, tutto ciò ha le ore contate, perché finalmente c’è un trucco che aiuterà a rendere le cose molto più facili.

Tutto ciò di cui avremo bisogno è della comunissima carta forno. Potrà sembrare un rimedi bizzarro eppure vi assicuriamo che è capace di eliminare lo sporco, impedendo che questo si trasformi in vere e proprie incrostazione. Ma come applicare questo metodo? Basterà adagiare carta da forno appena il fornello si raffredda, spruzzare un po’ di aceto e

lasciare agire pochi minuti. Infime, rimuovere la carta forno ed ecco che le incrostazioni saranno molto più morbide e facili da rimuovere. A questo punto basterò passare una spugna umida, ed ecco che i fornelli saranno come nuovi.