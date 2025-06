5 soluzioni low cost per arredare il balcone e renderlo perfetto per l’estate

Con queste 5 idee low cost arredare il balcone non è mai stato così facile: finalmente sarà pratico, comodo e anche confortevole, per ospitare amici e parenti.

Ora che l’estate è arrivata e il caldo si fa sentire, si sentirà proprio l’esigenza di passare più tempo all’aria aperta, soprattutto nelle ore in cui è possibile godere di un po’ di aria fresca. Ecco che quindi, chi ha la fortuna di avere un balcone abbastanza capiente, lo potrà sfruttare per poter passare delle ore in completo relax, oppure organizzare una cena con amici, proprio mentre il sole inizia a tramontare.

Ovviamente, affinché il balcone possa essere davvero confortevole, sarà molto importante non sottovalutare la tipologia di arredi che si andranno a scegliere. Infatti, più saranno comodi e pratici e più potranno offrire un’esperienza unica, riuscendo anche a sfruttare al massimo ogni spazio. Idee che non per forza devono costare un occhio della testa, anzi, più sono low costo e più saranno di grande effetto.

5 idee low cost per arredare il balcone e renderlo comodo e confortevole

Arredare il balcone è ovviamente un passaggi fondamentale affinché si possa trasformare in una zona confortevole, comoda e pratica. Tuttavia, ciò che si andrà a scegliere sarà fondamentale, perché solo così si potrà sfruttare il balcone in modo adeguato, riuscendo ad occupare ogni centimetro in modo geniale.

Quando arriva il momento di arredare il balcone, subito si pensa che dovranno essere investire cifre folli e che completare costerà un occhio della testa. In realtà se si pensa questo siamo completamente fuori strada, perché in realtà ci sono alcune idee low cost, che permettono di sfruttare materiale di riciclo e non, per ottenere un balcone perfetto e confortevole.

Come ottenere quindi un balcone perfetto spendendo davvero poco? La risposta è semplicissima, si potrà optare per uno stile senza troppo fronzoli, quasi minimal, ma che farà ottenere un effetto stupefacente. Ecco nel dettagli le 5 idee low cost per un balcone da fare invidia al vicinato:

Cassette di legno: perfette come fioriere o tavolini d’appoggio, potranno essere verniciate di bianco o lasciate grezze per dare un tocco più naturale; Cuscini a righe: da appoggiare direttamente sul pavimento o su una panca, daranno quel tocco in più e risulteranno pratici e comodi; Lanterne in ferro o vetro: un tocco di luce non può di certo mancare. Si trovano facilmente anche nei mercatini dell’usato e una volta accese creano un’atmosfera magica; Teli leggeri: possono essere usati come tende o coperture leggere per creare la giusta ombra ma senza appesantire la zona; Piatti decorati da appendere: sono facilissimi da trovare in giro in tantissime fantasie e rendono l’aspetto del balcone più chic.

Insomma, spendendo davvero pochissimo, anche i balconi più piccoli potranno avere lo stile giusto e diventare bellissimi.