Borsa frigo che subito si riscalda? Con questi 4 consigli resterà fredda per ore intere

4 consigli per mantenere la borsa frigo fresca il più a lungo possibile: basterà davvero poco e cibi e bibite non diverranno calde dopo poche ore.

Con l’arrivo del caldo, soprattutto quello intenso di questi ultimi giorni, ogni occasione sarà buona per poter staccare la spina e passare qualche ora al mare, in piscina o anche al parco. Il metodo perfetto per concedersi un po’ di relax e allontanarsi dal solito caos cittadino. Ovviamente, prima di potersi mettere in viaggio ci saranno alcune cose da portarsi dietro, come la borsa frigo, che permetterà di avere snack e bibite sempre freschi.

In spiaggia, in piscina o anche durante un picnic al parco, la borsa frigo è uno di quegli oggetti indispensabili. Infatti, grazie all’isolamento termico e spesso all’uso di ghiaccioli o piastre refrigeranti, conserva alimenti e bevande fresche per molte ore, permettendo così di mantenere inalterati sapore, qualità e anche proprietà. Un accessorio (se così vogliamo chiamarlo) che in estate non può affatto mancare.

Come mantenere la borsa frigo fresca per ore ed ore: i consigli da provare

Le borse frigo, soprattutto quelle di ottima qualità, sono fatte con materiali isolanti (come schiuma in poliuretano o alluminio riflettente) che riducono lo scambio di calore tra l’interno e l’esterno. In combinazione con elementi refrigeranti, può mantenere la temperatura per diverse ore. Tuttavia, non si tratta di qualcosa che dura per sempre e con il passare delle ore il suo effetto tenderà a svanire.

Ovviamente, il forte caldo, una cattiva conservazione e anche una sistemazione sbagliata durante la giornata, possono ridurre notevolmente il periodo di durata della borsa frigo e di conseguenza tutto il suo contenuto inizierà a riscaldarsi. Tuttavia, per evitare che questo accada, esistono dei semplici trucchi per massimizzare l’effetto e per avere una borsa frigo che si mantenga fresca anche per ore intere. Ecco cosa sapere nel dettaglio:

La giusta proporzione è 25% di ghiaccio (ovvero di mattonelle refrigerate nel freezer) e 75% di cibo. Tenendo bene a mente questo, si potrà calcolare con esattezza quante mattonelle mettere e quanto cibo portarsi dietro; Le mattonelle vanno poste sul fondo e sui lati della borsa frigo; Il cibo più pesante e più deperibile va in basso, direttamente sopra il ghiaccio; Una borsa frigo piena mantiene meglio il fresco di una mezza vuota: scegliere quindi una della giusta dimensione, oppure aggiungere del ghiaccio per occupare gli spazi vuoti.

Basterà rispettare alla lettere questi semplici consigli ed ecco che finalmente la borsa frigo durerà anche tutta la giornata.