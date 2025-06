Juve, l’infortunio al crociato cambia il mercato: c’è la cessione

Dal campo al mercato con l’infermeria che potrebbe influire sulle strategie del club. La Juventus continua a lavorare sul presente e sul futuro della squadra pensando prima di tutto al Mondiale per Club con il prossimo ottavo di finale contro il Real Madrid che si preannuncia difficilissimo.

La sconfitta larga contro il Manchester City nell’ultima della fase a gironi ha incrinato le certezze che la squadra di Tudor stava provando timidamente a creare. Ora servirà quindi un forte cambio di marcia da parte di Vlahovic e soci per affrontare un altro avversario molto ostico come la truppa di Xabi Alonso.

Al netto delle vicende di campo con l’arrivo del mese di luglio si torna a parlare fortemente anche di calciomercato, con la rosa bianconera che andrà evidentemente potenziata dove serve. Non mancano anche valutazioni in corso su alcuni calciatori, compresi quelli rientrati dai prestiti che stanno provando ora a ritagliarsi uno spazio.

Di questa categoria è parte anche Daniele Rugani, tornato dall’Olanda con grande entusiasmo ed attaccamento alla Juventus. Per ora l’ex empolese non è mai sceso in campo in questo Mondiale per Club, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato Juventus, l’infortunio ha cambiato i piani: assalto a Rugani

Davide Torchia, agente di Rugani, a ‘JuveZone’ sul canale YouTube di Calciomercato.it nelle scorse settimane aveva parlato proprio del suo assistito e di Tudor: “Rugani lo conosceva già perché era nello staff di Pirlo alla Juventus, ma quello che posso dire è che come persona Tudor gli piace molto. Perché è uno che ti parla da vicino, ti guarda negli occhi, ti spiega bene tutto quello che va fatto e ti trasmette sicurezza. È molto diretto e mi piacciono molto quelli diretti”.

Il prossimo futuro di Rugani alla Juventus è dunque tutto da decifrare con le vie del mercato che restano infinite. A tal proposito l’infortunio occorso a fine campionato a Dossena del Como potrebbe ridisegnare le strategie dei lariani. Il centrale italiano ex Cagliari resterà lungamente ai box a causa di un problema al crociato, con annesso intervento chirurgico.

Per questo motivo Fabregas avrebbe chiesto alla dirigenza di effettuare un tentativo proprio per Rugani. L’eventuale partenza del centrale stravolgerebbe il mercato della Juve che nel caso dovrebbe correre ai ripari con un altro tipo di soluzione. Il Como infatti potrebbe fiondarsi su un difensore di grande esperienza peraltro molto adatto al gioco di Fabregas.