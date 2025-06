Juve-Atalanta, accordo a un passo: cambia maglia per 5 milioni

Un esterno della Juventus non farà più parte della compagine bianconera nella prossima stagione. Resta in Serie A

La Juventus è ancora impegnata al Mondiale per Club e dopo aver superato la fase a gironi con l’amaro in bocca per la cinquina subita per mano del City, la truppa di Tudor si prepara ad affrontare il Real Madrid agli ottavi di finale.

Gara da dentro o fuori di difficoltà estrema per i bianconeri che si ritroveranno al cospetto della nuova squadra di Xabi Alonso, in fase di allestimento e crescita in vista di quella che sarà la prossima annata. I ‘Blancos’ stanno anche già impiegando dei nuovi innesti, mentre la Juventus, vista la situazione complessa, si è dovuta accontentare di alcuni rientri dai prestiti per allungare le possibili rotazioni di Tudor.

Tra questi spicca anche Filip Kostic, laterale mancino tornato a Torino dal prestito stagionale al Fenerbahce con cui ha messo a referto 35 presenze con due gol e ben 9 assist, confermandosi un calciatore di livello dal punto di vista del supporto ai compagni in zona offensiva.

Caratteristiche che in queste settimane ha potuto scoprire ed apprezzare anche Tudor che contro il Manchester City gli ha concesso la titolarità ed anche i 90 minuti, seppur in una sfida tutt’altro che semplice.

Calciomercato Juventus, l’accordo si avvicina: l’Atalanta supera la concorrenza per Kostic

Lo stesso allenatore croato della Juventus, nei giorni scorsi in conferenza stampa si era espresso in maniera molto positiva su Kostic: “Per me è una bella sorpresa. Non l’avevo ancora allenato, è un ragazzo che può fare bene nel calcio che mi piace. È sempre a disposizione, professionale, ha bella gamba e buona tecnica. Si applica e conosce già bene il gruppo. Mi piace”.

L’esperto classe 1992 sembra quindi aver fatto breccia nell’attenzione di Tudor, che gli ha concesso anche la possibilità da titolare contro il City e vedremo ora come e se impiegherà l’ex Eintracht.

Intanto lo stesso Kostic ha parecchio mercato intorno a se, ed appare complessa una permanenza a Torino per la prossima stagione per quanto la stima di Tudor possa essere un fattore.

Come evidenziato in queste ore il serbo non dovrebbe far parte della Juve del domani con la stampa italiana che lo da in trattativa avanzata con l’Atalanta, che a sua volta ha superato la concorrenza di Roma e Bologna per aggiudicarsi il cartellino dell’esterno. L’affare con i nerazzurri potrebbe chiudersi per una cifra poco inferiore ai 5 milioni di euro, alla luce anche del contratto in scadenza con la Juventus tra un anno.