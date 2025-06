Pogacar, salta tutto: ufficiale l’assenza al Tour de France 2025

Una mazzata terribile in vista del Tour de France 2025. Brutte notizie per tutti i fan della leggenda del ciclismo Tadej Pogacar.

Manca sempre meno all’inizio del Tour de France 2025, la principale manifestazione mondiale di ciclismo e competizione che andrà in scena dal 5 al prossimo 27 Luglio 2025. Da Pogacar fino a Vingegaard e tanti altri che sono pronti a infiammare la corsa ma nelle ultime ore è stata registrata un’assenza molto importante e che impaurisce tutti i fan di questo sport.

Già il Giro d’Italia ha visto numerosi assenti, tra chi aveva altri programmi e chi invece era fermo per infortunio ed ora anche il Tour de France vedrà assenze importanti, una ora è ufficiale e cambia i piani di uno dei team più attesi in questa competizione, ovvero la UAE Team Emirates, squadra del campione in carica al Tour, il campione polacco Tadej Pogacar.

In queste ore la ricca squadra di ciclismo ha annunciato la formazione che scenderà sul campo per l’occasione, un vero e proprio Dream Team che avrà l’obiettivo di ripetersi e fare il vuoto sui rivali. Pogacar potrà contare su diversi nomi per proteggerlo nelle tappe di pianura e per aiutarlo poi in salita dove però Tadej dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima, un top totale che non sarà presente purtroppo all’evento. Era uno degli uomini più attesi ma il giovane talento Juan Ayuso non sarà presente al Tour de France 2025.

Tour de France 2025, sorpresa per Pogacar: la notizia lascia di sasso

Rispetto alla formazione evidenziata lo scorso anno la UAE Team Emirates evidenzia alcuni cambiamenti ma comunque una squadra molto competitiva. Osservando chi sono i compagni di squadra di Pogacar si nota proprio l’assenza di Ayuso, un ciclista che sarebbe stato fondamentale come aiuto nelle salite e la sua assenza ha destato più di una perplessità.

C’è chi ha ipotizzato una scelta della squadra per preservare Ayuso e lanciarlo come favorito alla Vuelta e c’è chi invece – con fare malizioso – ha parlato di una decisione di Pogacar, poco incline ad avere un secondo capitano all’interno della squadra. Ma in ogni caso Tadej avrà un vero e proprio Dream Team, ecco i convocati dell’UAE Team Emirates per la stagione 2025.

Per le montagne Pogacar potrà contare su un top corridore come Adam Yates, ma anche Marc Soler, Pavel Sivakov e soprattutto Joao Almeida, uomini che sono suoi gregari ma che normalmente potrebbero correre per la vittoria della corsa. In pianura invece daranno una mano Nils Politt, Tim Wellens e Jhonatan Narvaez il cui obiettivo sarà proteggere l’atleta su ogni campo.