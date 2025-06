Alcaraz troppo forte, Sinner deve arrendersi a Wimbledon: è ufficiale

Tra poche ore avrà ufficialmente inizio il torneo di Wimbledon, il terzo e tanto atteso Slam di questo 2025. C’è grande curiosità per capire chi vincerà stavolta il titolo e se qualcuno riuscirà a fermare il dominio nel circus di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i due uomini più attesi all’interno del circuito.

Negli ultimi 6 Slam Sinner e Alcaraz si sono divisi i trionfi ed hanno dimostrato a tutti di essere i migliori. A Parigi inoltre i due hanno dato al pubblico una sfida spettacolare, finita al supertiebreak del quinto set e dopo diversi colpi di scena. Una vera e propria mazzata per Sinner che in quel di Parigi ha perso un titolo dopo aver sprecato 3 match point consecutivi e ha visto la rimonta dell’avversario murciano.

La sconfitta di Halle ha poi segnato sicuramente l’azzurro e non è un momento facile per Sinner che nel torneo londinese è pronto per riscattarsi e proverà a farlo fin da subito, nel match di debutto contro il connazionale Luca Nardi. E nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni importanti in vista di Wimbledon, parole che di fatto mandano ko il campione azzurro. A parlare dell’imminente torneo di Wimbledon è l’opinionista ed ex tennista Mats Wilander che ha analizzato il momento del tennis mondiale.

Alcaraz e Sinner in quel di Wimbledon, Wilander è netto riguardo questa lotta

Parlando della lotta al titolo di Wimbledon Wilander ha chiarito perchè Alcaraz sarà il grande favorito per l’evento e lo spagnolo ha chiarito: “Carlos arriva con uno stato d’animo molto positivo dopo Parigi. Credo sinceramente che sarà molto difficile batterlo, in questo momento so che gioca il suo miglior tennis ed ha dimostrato di poter vincere una finale al quinto anche da sotto 2 a 0″.

E sul morale di Alcaraz e Sinner quella sfida ha deciso particolarmente, in particolare sull’azzurro, apparso per la prima volta in difficoltà mentale e su Jannik Wilander ha sentenziato: “Lasciare Parigi in quel modo non è stato facile per Jannik, si è visto veder sfuggire una vittoria che avevi visto vicina”. Ma allo stesso tempo Sinner è chiamato ad una reazione immediata e i tifosi sono curiosi di capire se potrà lottare o meno vincere per Wimbledon.

E ora a Wimbledon il calendario sembra far optare per una finale tra Alcaraz e Sinner, c’è curiosità e l’azzurro è chiamato al riscatto definitivo.