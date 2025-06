Casa a picco sul mare in un posto magico dell’Italia: ti costa pochissimi euro!

Diversi comuni italiani hanno sposato da tempo l’iniziativa della vendita di case a prezzi simbolici. Si tratta in genere di paesi che cercano di ripopolarsi e rilanciare il proprio tessuto socio-economico attraverso iniziative come queste. Spesso sono borghi situati nelle aree interne della Penisola. Ma non solo: ci sono anche esempi di borghi che si trovano in posti davvero magici.

Per esempio alcuni comuni hanno messo in vendita case e pubblicato bandi nelle vicinanze di meravigliose località balneari. Più o meno la formula dei bandi delle case italiane messi in vendita a prezzo simbolico (generalmente 1 euro) è uguale dappertutto. Le amministrazioni locali fanno prima uno “screening” degli immobili abbandonati.

Successivamente contattano i proprietari per proporre loro la messa in vendita della casa a un prezzo simbolico invece che sobbarcarsi le spese di ristrutturazione dell’immobile. Gli acquirenti dovranno poi impegnarsi a fare i necessari lavori di ristrutturazione entro un determinato periodo di tempo. Ecco quali case sul mare (o a poca distanza dalla costa) si possono comprare a prezzo simbolico.

Case sul mare a pochissimi euro, dove si trovano

Il comune di Taranto, in Puglia, ha aderito da tempo all’iniziativa delle case vendute a 1 euro. Allo stato attuale non ci sono case disponibili, ma nel giro di poco tempo è atteso il rilancio dell’iniziativa. Rimaniamo sempre in Puglia, ma in provincia di Foggia, nell’entroterra. Qui c’è Biccari, dove l’amministrazione locale ha messo online un catalogo di case in vendita a partire da 1 euro (fino a 30 mila euro per chi chiede una casa più pronta).

Il progetto case a 1 euro è presente anche a Cinquefrondi, piccolo paese della Calabria a metà strada tra la sponda ionica e quella tirrenica. In mezz’ora di macchina si possono raggiungere le migliori spiagge della Regione. Anche in questo caso l’acquisto è vincolato a lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’immobile.

Stesso discorso per Mussomeli, in provincia di Caltanissetta (Sicilia), piccolo borgo che si trova in una posizione panoramica davvero mozzafiato. Insomma, un vero e proprio gioiello da riscoprire dove il progetto delle case a 1 euro è subito decollato grazie anche alla bellezza del territorio. Sono giunti investitori da ogni parte del mondo.

Sempre rimanendo nell’entroterra siciliano, ma in provincia di Enna, troviamo Piazza Armerina. Anche qui le case vengono vendute al prezzo simbolico di 1 euro. Un modo per promuovere il rilancio turistico di questo paesino. Il progetto passa attraverso la riqualificazione del centro storico e la messa in sicurezza per ripristinare il decoro di molti immobili abbandonati e ormai fatiscenti presenti nel tessuto urbano.