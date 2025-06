Sciopero mai visto, tutto fermo in Italia per oltre 10 giorni: luglio nerissimo

Il mese di luglio sarà caldissimo. Ma non solo – come appare probabile – sul fronte del meteo. Luglio si annuncia come un mese molto caldo anche per il settore dei trasporti, con una raffica di scioperi che per oltre dieci giorni (undici in totale) renderanno la vita difficile a chi deve usare i treni per spostarsi.

Non sarà un mese nero – anzi nerissimo – solo per chi deve muoversi in treno. Agli scioperi che fermeranno i treni si affiancherà anche un grande sciopero del trasporto aereo che unirà due diverse mobilitazioni nazionali. In più una serie di scioperi locali renderanno ancora più difficile muoversi in aereo nel nostro Paese.

Insomma, luglio nerissimo per i pendolari e i viaggiatori. Ecco quando cominceranno le agitazioni che in tutto porteranno a 11 giorni di stop dei trasporti a luglio. Praticamente un giorno su tre ci sarà qualche agitazione che complicherà le cose a chi deve mettersi in viaggio.

Oltre 10m giorni di scioperi a luglio: disagi per i viaggiatori

A luglio ci saranno tre giornate di sciopero dei trasporti a livello nazionale. Si comincia il 7-8 luglio, con tre diversi scioperi nazionali del trasporto ferroviario e locale. Le mobilitazioni cominceranno alle 21 del 7 luglio e finiranno alle 18 del giorno dopo. Ci sarà lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale e del trasporto merci su rotaia organizzato da Sgb.

Gli altri due scioperi del 7-8 luglio saranno lo sciopero nazionale del trasporto merci su rotaia per Caprain Italia organizzato dai sindacati confederali settoriali e lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario di Fsi, Trenitalia, Tper e Mercitalia organizzato dall’Assemblea nazionale Pdm/pdb. Il 10 e il 26 luglio ci saranno altre giornate a rischio per quanto riguarda il trasporto aereo.

Per tutta la giornata del 10 incroceranno le braccia i dipendenti di Easyjet e quelli di Assohandlers, mentre per tutta la giornata del 26 luglio sciopereranno i dipendenti dell’intero comparto del trasporto aereo e dell’indotto degli aeroporti e quelli della compagnia aerea Volotea (tra le 13:00 e le 17:00 del 26 luglio), esclusi quelli dei voli per Palermo.

Il 10 luglio ci saranno una serie di scioperi locali che rischiano di paralizzare il traffico aereo italiano. Si sciopererà in Toscana, a Milano (Milano Malpensa), Venezia, Napoli, Cagliari. In sciopero anche, l’11 luglio, i dipendenti della Gesap dell’aeroporto di Palermo, previsto per l’11 luglio. Tra il 5 e il 26 luglio sono previste poi tutta una serie di mobilitazioni locali nel settore dei trasporti.

Ci saranno scioperi a Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano (5 luglio), La Spezia (7 luglio) e Savona. Scioperi anche a Palermo, Catania, Enna (tutte il 14 luglio). Trasporti fermi il 15 luglio anche a Bologna, Milano, Pavia, Cremona Monza, Mantova, Lodi e Pisa. Altri scioperi: a Monza e Trezzo (18 luglio), Campobasso (19 luglio), Piemonte e Valle d’Aosta (20 luglio), Ischia e Procida (26 luglio).