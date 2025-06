Niente finale Sinner-Alcaraz a Wimbledon, è ufficiale: assurdo!

Finalmente inizia ufficialmente il tanto atteso torneo di Wimbledon, uno dei tornei più interessanti e divertenti della stagione. In campo tanti italiani sull’erba londinese e l’obiettivo è stupire e far bene sia nel circuito maschile dove c’è particolarmente attenzione a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini e sia nel femminile dove Jasmine Paolini difende la finale dello scorso anno.

Ma i tifosi del numero uno al mondo Jannik Sinner vogliono vedere anche la reazione dopo la recente sconfitta ad Halle del campione di Sesto Pusteria e soprattutto la sconfitta contro Alcaraz nella finale del Roland Garros. Un match destinato a entrare nella storia del tennis, Alcaraz ha vinto in rimonta da sotto 2 set a 0 ed ha annullato tre Championship point all’altoatesino reduce cosi da una sconfitta devastante.

La realtà è che Sinner è a quota 0 titoli dal rientro dopo la sospensione per il caso Clostebol ma all’orizzonte tutti i tifosi si chiedono chi possa mettere in dubbio una nuova finale tra Alcaraz e Sinner. Questi due per certi versi ricordano il dominio dei Big Three e infatti siamo a 6 Slam vinti (3 a testa) per loro due negli ultimi 6 Slam e quindi nell’ultimo anno e mezzo. Da Djokovic fino a Draper o Zverev, ci si chiede chi possa sorprendere in questo Wimbledon e a riguardo ne ha parlato cosi l’ex tennista e ora opinionista Andy Roddick.

Niente Sinner, arriva la mazzata improvvisa: il messaggio lascia di sasso

Nel corso del podcast Served with Andy Roddick l’ex tennista americano ha chiarito chi potrebbe mettere in difficoltà Jannik Sinner e Carlos Alcaraz evitando cosi una nuova finale tra i due ed il nome è uno solo ed è quello della leggenda del tennis Novak Djokovic. Il campione balcanico è in una delle ultime chance per il 25esimo Slam e a riguardo Roddick ha espresso il seguente giudizio:

“Credo che questa sia l’ultima e sia la miglior occasione per Novak Djokovic di vincere un altro torneo Major” e Roddick ha sottolineato come quest’erba sia perfetta per lo stile di gioco che tende a fare il campione di Belgrado. E l’ex campione a stelle e strisce ha immaginato anche il percorso di Djokovic a Wimbledon sottolineando che per lui andrà in finale:

“Supererà i primi due turni, credo che non avrà grosse difficoltà contro De Minaur e il mancino di Draper e voglio spingermi oltre, per me Novak andrà in finale. L’ho detto” chiarendo quindi che Djokovic vincerebbe un’eventuale semifinale contro Jannik Sinner, ed eliminando cosi una semifinale con Djokovic.