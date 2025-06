Yildiz fatto fuori, la decisione scuote il popolo Juve

Le cose non si mettono benissimo per Kenan Yildiz, che in una speciale classifica è stato sorpasso da un altro talento speciale

La Juventus è arrivata al momento della verità al Mondiale per Club con gli ottavi di finale da giocare contro il Real Madrid in una gara secca da dentro o fuori.

Partita complicata nella quale ci sarà bisogno dell’apporto di tutti i campioni di Tudor, ed in particolare di Kenan Yildiz, che finora si è dimostrato uno dei più in palla nella competizione. Il fantasista turco ha raccolto 3 gol e due assist in tre apparizioni in questo Mondale per Club, ed ora si ritrova di fronte all’esame più difficile da non fallire per dare un segnale importante.

Intanto per Yildiz, al netto di quanto sta accadendo in campo, è arrivata una piccola delusione che i tifosi proprio non si aspettavano. Come evidenziato da ‘Tuttosport’, a poco più di una settimana dal lancio del Golden Boy Web 2025 c’è da registrare il sorpasso da parte del talentino greco Christos Mouzakitis dell’Olympiakos nei confronti dello stesso juventino e di Arda Guler.

L’accoppiata turca scala quindi nella classifica parziale delle votazioni ridisegnando le chance di vittoria finale del numero 10 bianconero.

Golden Boy Web 2025, Yildiz scavalcato in classifica: le cose si mettono male

Nello specifico si tratta di un sondaggio online sul sito di ‘Tuttosport’ utile a premiare l’U21 preferito dai tifosi in relazione all’anno solare.

I 100 candidati a questo premio speciale sono gli stessi selezionati per il Golden Boy ‘Absolute best’ e lo stesso Yildiz appariva tra i favoriti nei giorni scorsi.

Il greco Mouzakitis ha però effettuato il sorpasso e conduce largamente con oltre il 30% delle preferenze. Il numero 10 della Juventus è quindi ora costretto ad inseguire per scalzare nuovamente il talento già paragonato a Modric.

