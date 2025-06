Blitz vincente: dice addio all’Inter e si trasferisce al Milan

Il nuovo Milan sta nascendo in queste settimane con Tare e soci al lavoro per mettere tra le mani di Massimiliano Allegri una squadra quanto più competitiva possibile, il tutto al netto delle difficoltà.

I rossoneri ripartiranno senza coppe europee e dopo un’annata da dimenticare nella quale l’unica nota positiva è stata rappresentata dalla vittoria della Supercoppa Italiana. Per il resto pioggia di delusioni per Leao e soci con anche un cambio di allenatore in corsa da Fonseca a Conceiçao che non ha cambiato il flusso di una stagione dimenticabile.

La voglia di riscatto prevale quindi in casa Milan con gli arrivi di Tare in dirigenza e Allegri in panchina che determinano la volontà del club di affidarsi a figure esperte e di alto profilo. Ad alimentare il tutto c’è quindi questa sessione estiva di calciomercato in cui si muoveranno svariati calciatori tra entrate ed uscite. Dall’esperienza di Modric al prossimo arrivo di Ricci passando per partenze importanti come quella di Theo Hernandez.

Spazio però anche ai movimenti in attacco, lì dove qualcosa si muoverà soprattutto sulle corsie esterne dove dovrebbe arrivare almeno un fantasista. A tal proposito il Milan avrebbe spostato l’attenzione su un obiettivo dell’Inter, che lo scorso gennaio era stato seguito anche dal Napoli di Conte.

Calciomercato Inter, blitz del Milan per Garnacho: i rossoneri ci provano

Il Milan prova quindi a bruciare la concorrenza anticipando le mosse dell’Inter. L’obiettivo in questione è Alejandro Garnacho, esterno offensivo del Manchester United reduce da una stagione altalenante, ma con ampi margini di miglioramento.

Stando a quanto riporta il portale britannico ‘Caughtoffside’ i rossoneri avrebbero avuto contatti intensi col calciatore argentino e col suo entourage. Il futuro di Garnacho sembra segnato e sempre più lontano da Old Trafford, lì dove il suo percorso pare avviato verso il capolinea.

Lo stesso portale inglese sottolinea come su di lui ci siano diverse squadre, ma il Milan prova il blitz per rimontare sulla concorrenza, provando a fare una valutazione sul gradimento eventuale da parte del calciatore ed annessa fattibilità dell’affare. I rossoneri potrebbero quindi piazzare un colpo da novanta per un giocatore che nonostante le difficoltà di squadra molto evidenti è stato comunque in grado di mettere a referto 11 gol e 10 assist totali in 58 presenze con il Manchester United, finendo in doppia-doppia.

Numeri interessanti e migliorabili quelli di Garnacho che attende solo la prossima destinazione.