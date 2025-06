Lascia la Ferrari all’improvviso, c’è il comunicato: tifosi spiazzati

Il Gran Premio d’Austria è giunto al termine ed ha visto ancora una volta una netta vittoria da parte delle McLaren con stavolta Lando Norris che ha dominato il weekend ed ha finito dinanzi al compagno di squadra Oscar Piastri, ancora comunque in testa al Mondiale. Dietro le McLaren stavolta hanno finito dietro le Ferrari con Charles Leclerc al terzo posto e Lewis Hamilton terminato al quarto posto.

E pensare che questi sono stati quasi i migliori risultati della Rossa in questa stagione, un’annata piuttosto deludente e dove la squadra non è mai stata in lotta per il titolo. I tifosi avevano ben altre aspettative visto la coppia di piloti composta da due big del circuito ma al momento le vittorie restano 0 e il sogno titolo è rimandato – sia per i piloti che per i costruttori – alla prossima stagione.

Se Leclerc ed Hamilton hanno comunque potuto fare quasi niente con una vettura quasi mai competitiva, diversa è la situazione del Team Principal Frederic Vasseur, finito sotto accusa e tra i principali responsabili di quest’annata. Vasseur potrebbe salutare a fine stagione, ma intanto nelle ultime ore si è reso protagonista di un curioso quanto particolare episodio e la sua decisione prima del Gran Premio d’Austria ha scosso tutti i tifosi in casa Ferrari.

Ribaltone Ferrari, arriva la decisione ufficiale: tifosi spiazzati

Mancavano poche ore al Gran Premio d’Austria che tutto sommato è andato bene in casa Ferrari, ma la Rossa ha dovuto fare i conti con l’assenza di Frederic Vasseur, assente al Gran Premio. Ad annunciare quest’assenza è stata la Ferrari rivelando la mancata presenza del dirigente e sottolineando che non era niente di strano legato alla corsa ma solo motivi personali. Al suo posto ha presenziato durante il Gran Premio il belga Jerome D’Ambrosio e sicuramente è stato protagonista di una buona gara.

In generale l’assenza di Vasseur ha destato curiosità ma non riguarda il futuro del team Principal. Il dirigente è candidato a lasciare la Rossa al termine di questa stagione e si lavora anche al possibile sostituto con vari nomi nel mirino. Il sogno è Chris Horner dalla Red Bull ma in generale l’obiettivo è rendere la Ferrari competitiva e provare a portarla nuovamente in vetta e a conquistare quel titolo che manca da troppo tempo.