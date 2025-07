Nessuno lo sa, ma è davvero importante avvolgere la spugna in un foglio di allumino: è un trucco geniale

Fra i tantissimi oggetti che ogni giorno utilizziamo in casa, la spugna è senza dubbio uno di quelli a cui non possiamo di certo rinunciare. C’è quella che si usa in cucina per lavare piatti e superfici e quella che in genere si usa in bagno per i sanitari e per tutti gli altri elementi. La combinazione tra la sua parte abrasiva e il detersivo, permette di eliminare facilmente anche lo sporco più ostinato.

Tuttavia, affinché la spugna possa essere realmente un oggetto per l’igiene e non un ricettacolo di sporco, germi e batteri, sarà altamente importante che si mantenga il più igienizzata possibile. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, sulla sua superficie si accumula una quantità di sporco davvero impressionante e che, se non pulito regolarmente può essere una vera minaccia per la salute.

Ecco perché tutti dovrebbero avvolgere la spugna per piatti in un foglio di alluminio

Essendo perennemente umida, ed entrando in contatto con i più svariati residui di sporco, la superficie della spugna diventa un vero ricettacolo di germi e batteri, in alcuni casi poi, sarà anche molto comune avvertire un odore non proprio gradevole. Pulire la spugnetta solo con l’acqua non basta e inoltre, si dovrebbe cambiare molto di frequente. Tuttavia, esiste un trucchetto che permetterà di risolvere in parte questo problema e permetter di far durare le spugne molto di più.

In questo ultimo tempo, è diventato virale un trucco in cui si avvolge la spugna per piatti in un foglio di carta argentata, ma quali sono i reali vantaggi di quest’azione? La prima cosa da sapere, è che la carta stagnola ha proprietà antibatteriche che aiutano a mantenere la spugna più pulita e priva di germi. Un aspetto fondamentale soprattutto in cucina, dove l’igiene deve essere sempre massima.

Un altro motivo per cui vale la pena di avvolgere della carta argentata intorno alla spugna, è che si andrà a creare una sorta di barriera protettiva riducendo drasticamente l’umidità e rendendo così la superficie più igienica. Quindi, con un semplice trucchetto, finalmente la spugna non rappresenterà più una minaccia per la salute e impedirà anche di doverla sostituire spesso, riuscendo anche a far risparmiare un po’ di soldi.