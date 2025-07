Il Ministero spaventa gli italiani, non mangiate questo cibo: c’entrano le uova

Nuovo richiamo alimentare. Questa volta c’entrano le uova. Il Ministero della Salute ha diffuso la notizia di un altro richiamo in via precauzionale a tutela della salute dei consumatori. Le autorità sanitarie continuano a portare avanti la loro attività di supervisione e controllo dei prodotti immessi sul mercato.

Ritiri e richiami si verificano quando dai controlli emerge un potenziale rischio per la salute pubblica. Sul sito ufficiale del Ministero della Salute i cittadini hanno sempre la possibilità di consultare la specifica sezione dedicata alle allerte alimentari, costantemente aggiornata sulla base delle segnalazioni più recenti. Non bisognerà fare altro che collegarsi col portale salute.gov.it.

Dopodiché basterà scrollare la pagina fino alla sezione degli “Avvisi di sicurezza”. Qui ci sarà da selezionare la voce dedicata ai “Prodotti alimentari”. Così facendo si aprirà un’altra pagina con gli avvisi del Ministero e i richiami degli operatori del settore alimentari, obbligati non soltanto a ritirare dal mercato gli alimenti non conformi ma anche a darne pronta informazione ai consumatori.

Allerta alimentare, richiamato un prodotto a causa delle uova

Ancora un richiamo precauzionale. Lo ha segnalato il Ministero della Salute. Il lotto richiamato dal produttore interessa il preparato per pasticceria “croccante D” a marchio Zeelandia. La motivazione del richiamo è indicata nell’avviso. Si tratta della possibile presenza di tracce dell’allergene uova (<10 ppm) non dichiarate nella scheda tecnica.

Il prodotto richiamato viene venduto in confezioni da 5×2 kg, con il numero di lotto 0008444137 e il termine minimo di conservazione (TMC) 24/01/2026. Il preparato “croccante D” richiamato per il rischio allergeni è stato prodotto dall’azienda Zeelandia Spa. Lo stabilimento di produzione è situato in via Vivaldi 2, a Ossona, nella città metropolitana di Milano.

La raccomandazione in via cautelativa alle persone allergiche alle uova è quella di non usare il preparato croccante con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicato nel richiamo. I consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato potranno restituirlo al punto vendita dove lo hanno comprato. Per le persone non allergiche alle uova il consumo del preparato oggetto del richiamo invece è sicuro.

L’allergia da uovo – una delle allergie alimentari più diffuse tra i bambini – si verifica nel momento in cui il sistema immunitario identifica erroneamente come nocive alcune proteine contenute nell’uovo, sia nell’albume che nel tuorlo. Quando la persona allergica entra in contatto con queste proteine il corpo le riconosce come pericolose rilasciando istamina e altre sostanze che provocano la reazione allergica – la quale può anche essere molto grave come nel caso dell’anafilassi.