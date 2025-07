Ho lasciato i cuscini al sole e ora sono tutti ingialliti, per fortuna so cosa fare: in un attimo tornano nuovi

Ora che il caldo sembra essere arrivato e le temperature di questi giorni ne sembrano essere già la prova, non resta che sfoderare il proprio asso nella manica e organizzare al meglio gli spazi esterni di casa. In questo modo, infatti, si potranno sfruttare nelle ore più fresche, alla ricerca di un angolo di refrigerio. Un momento che può trasformarsi anche in una perfetta occasione di relax, soprattutto a fine giornata.

Per poter rendere confortevoli gli spazi esterni, che sia un balcone, un terrazzo o un giardino, gli arredi avranno ovviamente un ruolo fondamentale. Non solo dovranno essere belli da vedere, ma anche comodi e pratici. Ecco perché l’aggiunta di qualche soffice cuscino, permette di ottenere una situazione perfetta per potersi rilassare anche solo 5 minuti.

Cuscini ingialliti dal sole? Ecco il trucco per rimediare in poche mosse

Ovviamente, la continua esposizione all’aperto e alle intemperie e anche lo stare sotto al sole tutto il giorno, possono avere dei piccoli effetti indesiderati sui nostri oggetti da esterno. In particolare, saranno proprio i cuscini che tenderanno ad ingiallirsi a causa della prolungata esposizione ai raggi solari. Un effetto non proprio piacevole e che rende questo oggetto sporco e trasandato.

Per quanto siano piacevoli e anche benefici, i raggi del sole hanno anche un effetto indesiderato, ossia tendono a scolorire e ad ingiallire i vari tessuti, soprattutto se lasciati esposti tutto il giorno. Ed è proprio quello che in genere accade ai cuscini da esterno, che nel giro di poco s’ingialliscono completamente. Cosa fare quindi in questi casi? Fortunatamente esiste una soluzione rapida ed efficace, che permetterà di risolvere il problema.

In uno spruzzino mettere 1 litro di acqua calda e 3 cucchiai di bicarbonato, per aumentare l’effetto si potrà anche aggiungere il succo di mezzo limone. Chiudere il contenitore e agitare per qualche istante. A questo punto vaporizzare il mix ottenuto sulle zone ingiallite e lasciare riposare per 30 minuti. Ora non resta che risciacquare il tutto e lasciar asciugare al sole, ma attenzione, non appena saranno asciutti dovranno subito essere tolti. Ed ecco che i cuscini da esterno saranno tornati nuovamente perfetti e senza macchia gialle. Un semplice trucchetto che aiuterà a rimuovere quei terribili aloni, ma anche per dare una bella igienizzata ai cuscini, che spesso non vengono puliti abbastanza.