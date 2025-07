In questo luogo trovi mare, cultura e cibo a buon prezzo: il luogo perfetto in cui trascorrere le vacanze

Ormai l’estate è ufficialmente iniziata da qualche settimana e il caldo intenso di questi giorni non fa altro che aumentare ancora di più il desiderio di partire per le prossime vacanze. Un vero e proprio countdown, che ci separa dalla meta prescelta. Tuttavia, nonostante luglio sia appena iniziato, c’è ancora chi naviga in alto mare, senza avere ancora ben chiaro cosa fare e dove andare in vacanza.

C’è chi ha già tutto pronto e pianificato ogni dettaglio di queste vacanze 2025 e chi ancora non ha una precisa idea su dove andare e cosa fare. Ovviamente sono diversi gli aspetti da considerare e soprattutto c’è da capire che tipologia di vacanza si desidera. Una volta stabilito questo, allora si potrà iniziare a vedere qualche luogo, che non deve necessariamente essere lontano dall’Italia.

A poche ore dall’Italia c’è un luogo perfetto per trascorrere le vacanze: è anche economico

C’è chi preferisce spostarsi dall’altra parte del mondo prediligendo mete esotiche e acque tropicali e chi invece preferisce restare in Italia, in cui c’è davvero tanto da scoprire o al massimo sceglie di spostarsi giusto un po’. Ebbene, a poche ore da qui, c’è un luogo davvero perfetto per le vacanze. Mare splendido, un ricco patrimonio storico e tanto buon cibo a poco prezzo, tutto questo è: Marsiglia!

Nel sud della Francia e sulla costa del Mar Mediterraneo ci aspetta Marsiglia, una città molto antica, fondata dai Greci nel 600 a.C. con il nome di Massalia. Si tratta di una città ricca di storia, cultura e paesaggi spettacolari sul Mediterraneo. Ci sono tantissime spiagge, spesso libere e facilmente raggiungibili anche con mezzi pubblici. Dalla Plage des Catalans alle insenature del Parc national des Calanques, ce davvero l’imbarazzo della scelta.

Ma Marsiglia è anche ricca di storia e di cultura e sono tantissime le opere da poter visitare. Partendo dalla Basilia di Notre Dame de la Garde, che rappresenta il simbolo della città, situata su una collina con vista panoramica su tutta Marsiglia e sul mare. All’interno, bellissimi mosaici e una statua dorata della Vergine Maria. Fino ad arrivare al Parco Nazionale delle Calanques. Ma Marsiglia è anche piena di mercati affollati e boulangerie di quartiere, in cui è possibile gustare cibo buono a poco prezzo. Insomma, il luogo perfetto per chi ama trascorrere delle vacanze all’insegna della scoperta.