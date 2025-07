Tristezza infinita per Michael Schumacher, lutto improvviso nello sport

Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport, una notizia che non fa piacere a tutti coloro che amavano questo settore e che lo conoscevano per tutto ciò che ha fatto negli anni. Quando una persona viene a mancare è sempre una notizia davvero molto triste, ma ci sono lutti improvvisi che lasciano tutti a bocca aperta. E’ venuto a mancare una vecchia conoscenza della Formula Uno, una persona che in molti hanno conosciuto ed apprezzato, a partire dalla leggenda tedesca Michael Schumacher.

Conosciamo tutti la storia del grande campione tedesco, plurititolato con la Ferrari ed anche con altre scuderie e una storia la sua particolare, finita quasi in tragedia solo a fine carriera. Qualche anno dopo il ritiro il fenomeno tedesco ha infatti avuto un grave incidente in sci, a Meribel, e da quel momento nulla è stato più lo stesso e Schumacher è stato per oltre un anno in coma.

Michael è uscito dal coma ed è tornato a casa ma non è stato più nulla lo stesso e al momento nessuno – eccetto la famiglia e gli amici più stretti – conoscono le condizioni in cui vige l’ex pilota tedesco. E chi conosceva Schumacher più di tutti e lo raccontava nel migliore dei modi era senza dubbio il giornalista Raffaele Dalla Vite, storica giornalista che si occupava più di tutti e raccontava le gesta del fenomeno tedesco.

Addio all’amato giornalista, lutto nel mondo dei motori: anche Michael Schumacher lo conosceva benissimo

Il giornalismo italiano saluta con tristezza il giornalista Raffaele Dalla Vite, persona che è venuta a mancare nelle ultime ore all’età di 88 anni. Sulla Gazzetta dello Sport ha scritto per anni – per oltre un ventennio – di calcio, ma si è occupato anche di Formula Uno ed ha raccontato le imprese e le gesta di Michael Schumacher.

Raffaele strinse una bella e sana amicizia con il campione tedesco e proprio grazie al giornalista il noto pilota cominciò a parlare in italiano, suscitando sempre grande simpatia. I due hanno negli anni coltivato un grande rapporto e l’uomo è stato vicino al pilota fino alla fine della sua straordinaria carriera. Oltre a Michael Raffaele è stato amico di tanti piloti che hanno fatto parte del mondo Ferrari e tra questi vanno annoverati Irvine, Ruben Barrichello ed anche il brasiliano Massa.

Il giornalismo italiano saluta una delle penne storiche del nostro paese e non possiamo fare altro che esprimere il nostro cordoglio per questa triste perdita.