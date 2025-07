Salta la prima testa al Milan: Max Allegri lo sbatte fuori

C’è grande attesa per il nuovo Milan che sta nascendo in queste settimane dopo una stagione da dimenticare quasi del tutto. La Supercoppa Italiana è stata l’unica nota lieta di un’annata terribile ma non può di certo bastare a salvare il lavoro di Leao e soci.

La società ha quindi optato per un paio di cambiamenti radicali come l’arrivo di Tare in dirigenza e quello di Massimiliano Allegri in panchina. Di pari passo cambierà anche la rosa a disposizione dell’allenatore toscano che tra entrate ed uscite vedrà l’avvicendamento di svariati volti nuovi.

A fine giugno con la chiusura dei contratti sono andati già via in sei: Alessandro Florenzi per fine contratto, Riccardo Sottil rientrato alla Fiorentina dopo il prestito, Tammy Abraham di ritorno a Roma prima del Besiktas, Kyle Walker tornato al Manchester City, Joao Felix anche lui via per fine prestuto e Luka Jovic che ha salutato alla scadenza contrattuale.

Tanti quindi i volti che hanno fatto le valigie in attesa di altri pronti ad andare via. Theo Hernandez è in lista di sbarco col futuro in direzione Arabia Saudita, mentre il Milan sta anche provando gradualmente ad inserire qualche nuova pedina nello scacchiere. Tanti gli obiettivi, alcuni determinati da ulteriori possibili uscite. Un ruolo che potrebbe subire modifiche è infatti quello del terzino destro, visto che anche Emerson Royal potrebbe essere giunto al capolinea a San Siro dopo appena un anno.

Calciomercato Milan, in uscita anche Emerson Royal: spuntano due possibili sostituti

Stando a quanto evidenziato dal ‘Corriere della Sera’ in uscita dal Milan ci sarebbe anche Emerson Royal, che lo scorso anno era arrivato in estate dal Tottenham con ben altre prospettive.

26 presenze totali senza gol e assist per il brasiliano che non è stato in grado di lasciare un segno positivo in rossonero. Potrebbe quindi essere l’ex Barça il prossimo bocciato di Allegri che si guarda intorno sul prossimo futuro.

Emerson non è stato in grado di divenire un titolarissimo della squadra e le prestazioni hanno ampiamente deluso. In caso di addio, secondo la stessa fonte, ci sarebbero due possibili nomi. Il primo porterebbe a Guelà Douè, terzino dello Strasburgo e fratello dell’attaccante del Paris Saint Germain.

Il secondo profilo è invece quello del giovanissimo Martim Fernandes, classe 2006 del Porto che potrebbe rappresentare un’alternativa interessante. Ciò che appare evidente è che l’avventura milanista di Emerson Royal va verso il capolinea.