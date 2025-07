Lacazette a zero in Serie A, la destinazione è inimmaginabile

Il mercato degli svincolati offre spesso enormi possibilità in giro per l’Europa. Tra i calciatori di alto livello attualmente senza squadra c’è anche Alexandre Lacazette, bomber francese classe 1991, che ha chiuso ufficialmente la sua seconda avventura al Lione.

Il 34enne transalpino ha passato quasi un’intera vita calcistica all’OL con nel mezzo una parentesi con la maglia dell’Arsenal prima del ritorno in Francia del 2022 che gli ha permesso di raggiungere e superare quota 200 gol con la casacca del suo Lione.

Lacazette è divenuto quindi un’autentica leggenda del club a suon di gol e record sin dai tempo delle giovanili al culmine di un percorso a cui di recente ha messo la parola fine. Il 30 giugno è scaduto i contratto con l’OL ma l’addio era stato di fatto già annunciato da qualche tempo.

Lo stesso centravanti francese al sito ufficiale del club aveva parlato a cuore aperto il mese scorso: “Avevo già preso la mia decisione l’estate scorsa. C’era stato un accordo con il precedente direttore sportivo, che mi aveva detto: ‘Se resti, non ti rinnoveremo il contratto’. All’inizio dell’anno ci sono stati alcuni colloqui, ma sapevo che non avrebbero portato a nulla. So che Paulo Fonseca avrebbe voluto che restassi. A un certo punto ho cominciato a riflettere… e poi ho deciso di andarmene. Non volevo rovinare tutto con una brutta chiusura”.

Calciomercato, il Como punta su Lacazette: l’alternativa a Morata

L’addio di Lacazette al Lione fa male, ma la carriera dell’attaccante andrà ancora avanti: “Non smetterò di giocare. Non so ancora dove andrò, ma non sarà in Francia. Per me c’è solo il Lione”.

Mentre nel post carriera Lacazette vede un futuro anche dirigenziale nel Lione, per ora da calciatore il suo destino non sarà in Francia proprio per rispetto verso il suo ex club. C’è quindi da decidere la prossima destinazione che potrebbe essere anche in Italia lì dove c’è una società ambiziosa come il Como che ci ha già abituati a colpi del genere.

La truppa di Fabregas ha infatti infarcito la squadra di quel giusto mix di esperienza internazionale e giovani di qualità che hanno contribuito ad un’annata da rivelazione per il Como.

L’obiettivo del club è quello di crescere su questa strada e il grande sogno potrebbe essere proprio Lacazette da piazzare alla corte dell’allenatore spagnolo. Il Como però da tempo è già sulle tracce di Alvaro Morata che resta primario obiettivo. Qualora dovesse saltare l’ex Real Madrid ecco che la società italiana potrebbe lanciarsi a capofitto proprio sul francese a parametro zero.