Hamilton, è finita: la conferma in diretta travolge la Ferrari

Brutte notizie per il campione plurititolato Lewis Hamilton. La notizia riguardo il pilota Ferrari non lascia alcun dubbio.

Ci troviamo ormai a metà del Mondiale di Formula Uno e la lotta per il titolo sembra essere una questione che riguarda solo le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris con quest’ultimo che ha dato una risposta importante in Austria ed ora vedremo una battaglia che durerà fino alla fine. Ad inizio stagione c’erano grandi aspettative sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton ma la situazione è andata molto diversamente rispetto alle aspettative.

In molti speravano di vedere un titolo in casa Ferrari, specialmente visto l’approdo alla Rossa di Lewis Hamilton. Il pluricampione ex Mercedes ha lasciato la sua storica scuderia per passare alla soglia dei 40 anni alla Ferrari, ma l’esperienza finora non è stata fortunata ed anzi è andata malissimo. Hamilton ha vinto una Sprint ma è stato l’unico lampo in un’esperienza per certi versi fallimentare.

Mai competitivo e sempre più dietro rispetto al compagno di squadra Charles Leclerc, perdendo non solo la sfida per il titolo ma anche la sfida all’interno della Ferrari. Si parla di addio di Frederic Vasseur e vi sono tanti rumors ma al momento l’esperienza di Lewis Hamilton è apparsa molto deludente e nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni.

Male Ferrari, situazione critica per Lewis Hamilton

Un personaggio che conosce la Formula Uno è sicuramente Bernie Ecclestone, ex presidente della federazione e personaggio che recentemente, a 94 anni e 8 mesi, è salito per la prima volta su un podio della Formula Uno. Ai microfoni di Sky UK Bernie ha parlato di tanti temi ed ha commentato anche la situazione di Lewis Hamilton, personaggio che conosce piuttosto bene. Le parole di Ecclestone sono state piuttosto dure e il dirigente ha sottolineato che non vede nessuna chance per Lewis di vincere in futuro un ottavo titolo.

Parole pesanti e ancora peggio quando parla del passato con Bernie che ha sottolineato: “Credo che Lewis sia stato fortunato da trovarsi in un periodo in cui davanti non c’era molta competizione. Ora invece ha degli avversari mentre quando vinceva non c’erano molti piloti là davanti”. Una sentenza dura, Ecclestone si è augurato che possa chiudere i suoi sogni ma al momento li vede molto complicati.

Ed Hamilton spera in un grande risultato già domenica prossima quando andrà in scena il Gran Premio di Silverstone, il suo Gran Premio di casa.