Bonifico bancario, ti bloccano il pagamento se commetti questo errore: attenzione

Tra poco entrerà in vigore la Travel Rule, il che significa obblighi più stringenti per banche, fintech e utenti nel campo del contrasto a riciclaggio e frodi. Il 9 ottobre entrerà ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2023/1113 che porterà all’adozione nel diritto europeo della Travel Rule, nota anche come Raccomandazione 16 del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).

Il GAFI è l’organismo internazionale che detta gli standard globali in tema di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In sostanza ci saranno nuove regole per quando riguarda i bonifici bancari. La UE vuole rendere più tracciabili i flussi finanziari per combattere con maggiore efficacia il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

La Travel Rule, già applicata negli Stati Uniti, obbliga gli intermediari finanziari a comunicare alcuni dati significativi sul mittente e il beneficiario di un trasferimento di fondi. La banca dovrà allegare una sorta di “scheda anagrafica” a ogni bonifico – specialmente se internazionale o superiore a determinati importi – contenenti i dati principali dei soggetti coinvolti (nome e cognome, data di nascita, indirizzo, IBAN).

Nuove regole per i bonifici bancari, rischio blocco del pagamento se commetti questo errore

Ma in pratica con le nuove regole cosa cambia da ottobre per gli utenti medi? Il cambiamento più marcato consiste in questo: non si potrà più fare un bonifico inserendo solo l’IBAN del destinatario. Il sistema verificherà la corrispondenza tra numero di conto e nome del beneficiario così da scongiurare truffe e frodi sempre più sofisticate.

I prestatori di servizi a pagamento avranno l’obbligo di rifiutare o bloccare i pagamenti privi delle informazioni richieste o che sembrano sospetti. Un aggiornamento della Travel Rule approvata dal GAFI in data 18 giugno 2025 prevede che tra le informazioni da trasmettere siano compresi: nome completo, indirizzo e data di nascita tanto del mittente quanto del beneficiario per tutti i bonifici superiori a mille euro.

Le nuove regole previste dalla Travel Rule per i trasferimenti di denaro verranno adottate progressivamente entro il 2030 e saranno estese anche alle criptovalute per evitare che queste ultime si trasformino in un canale privilegiato per camuffare operazioni illecite o per aggirare i controlli. Le novità non impatteranno in maniera così drastica sull’operatività quotidiana della maggior parte dei cittadini europei.

È importante però essere consapevoli che a causa dei controlli i dati identificativi richiesti per eseguire i bonifici saranno più completi e che alcuni trasferimenti potrebbero essere bloccati se ci dovessero essere errori o incongruenze nella compilazione dei dati.