Pelle scottata dal sole? Prova questi rimedi naturali e lenisci subito ogni fastidio

Pelle scottata dal sole? Non servono creme, ma questi efficaci rimedi naturali per lenire subito ogni fastidio: in pochi minuti si sentirà subito la differenza.

Ora che l’estate è arrivata ed il caldo si fa sentire, andare al mare, in piscina o anche fare una passeggiata in montagna è sicuramente la scelta migliore per cercare un po’ di refrigerio dall’afa e dalla calura. Un modo anche per staccare la spina dalla solita routine e concedersi poche ore di assoluto relax.

Ovviamente, che sia mare, piscina, montagna o dove si voglia, non bisogna dimenticare che per esporsi al sole sarà importante proteggersi in modo adeguato. Infatti, anche solo poche ore saranno sufficienti per rischiare scottature eritemi e anche colpi di calore. Quindi, la prima cosa importante è quella di non esporsi nelle ore più calde, bere tanto, ma soprattutto sarà altrettanto importante proteggere la pelle con le dovute creme solari. In questo modo, infatti, si eviterà di correre anche seri rischi.

Come lenire i fastidi di una pelle scottata dal sole con soli rimedi naturali

Tuttavia, nonostante le dovute accortezze, potrà capitare di commettere qualche piccole errore e di conseguenza a fine giornata ci si ritroverà con la pelle che tira, pizzica e che man mano inizia a diventare rossa. Tutti questi, sono i sintomi iniziali di una vera e propria scottatura solare, che dovrà essere trattata immediatamente per evitare che poi la pelle si inizia a screpolare e a ‘spellare’.

Nonostante venga ribadito praticamente da sempre, che non bisogna esporsi al sole senza le dovute precauzioni, le scottature solari sono un fenomeno piuttosto comune e che si ripetono puntualmente ogni anni. Tutto inizia con l’avvertire un leggero pizzicore, che via via si trasformerà in vero e proprio bruciore, con la pelle che fa male anche solo se si sfiora. Quando questo accade, bisogna intervenire subito, anche per evitare la comparsa di vesciche. Per farlo, non occorre usare prodotti specifici, ma basteranno questi rimedi naturali perfetti per alleviare i fastidi di una pelle scottata dal sole:

Bicarbonato e farina d’avena: unendo questi due ingredienti all’acqua tiepida del bagno si andrà a contrastare da un lato l’aggravarsi delle scottature grazie all’azione disinfettante del bicarbonato, e dall’altro si andrà ad idratare la pelle favorendone la guarigione; Gel di aloe vera: basterà tenerlo in frigo per almeno 10 minuti, dopodiché si andrà ad applicare sulla pelle scottata. Grazie alle sue proprietà andrà immediatamente a calmare ogni fastidio; Infuso di camomilla, calendula e malva: mettere a bollire un pentolino d’acqua e lasciare le piante in infusione per qualche minuto. Dopodiché si andrà a filtrare e quando l’infuso sarà diventato tiepido o freddo, si andrà a versare su delle garze o dei dischetti di cotone da passare più volte sulla pelle ustionata; Yogurt: applicare dello yogurt bianco permetterà di ottenere un effetto emolliente e di calmare subito i fastidi della pelle arrossata.

Ecco quindi, degli efficaci rimedi naturali per far guarire più in fretta la pelle scottata e per lenire immediatamente tutti i fastidi.