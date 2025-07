Isola dei Famosi Finale 2025: c’è il nome del vincitore a poche ore dalla diretta

Siamo ormai alle battute finali, l’Isola dei Famosi si concluderà questa sera con un reality che purtroppo non ha mantenuto le aspettative della Mediaset ed ancora una volta ci troviamo dinanzi all’ennesimo flop dell’azienda di Piersilvio Berlusconi, dopo The Couple e dopo le costanti difficoltà del Grande Fratello Vip.

Per questo l’emittente lombarda ha deciso di chiudere anzitempo il programma, sicuramente prima rispetto al previsto e questo è dovuto soprattutto a causa di un audience tutt’altro che eccezionale, ed in fondo è una cosa che sicuramente è sempre più normale ai vertici della televisione. Il programma Mediaset ha visto una rivoluzione rispetto agli altri anni e almeno all’inizio c’era grande curiosità per i cambiamenti.

Alla conduzione Piersilvio Berlusconi ha lanciato Veronica Gentili, in un ruolo abbastanza inedito per l’ex Iene. Occhio poi all’opinionista Simona Ventura che ha riscosso ottimi consensi e l’inviato Pierpaolo Pretelli. Siamo all’ultimo episodio ed emergono importanti novità su chi vincerà L’Isola dei Famosi tra i concorrenti famosi. I finalisti dell’evento sono Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata ed infine Jey Lillo. Ed emerge ora tutta la verità.

Isola dei Famosi 2025, ecco il vincitore dello show: le ultime sul programma

Secondo quanto riportano le principali agenzie di scommesse il vincitore dell’Isola dei Famosi 2025 sarà Cristina Plevani, favorita alla vittoria finale dell’evento. L’ex Grande Fratello si sta cimentando in un nuovo reality ed ha riscosso grande successo tra il pubblico e per questo viene data come principale favorita. E lei ne sa qualcosa di vittorie visto che parliamo della vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello. La donna sta coltivando una nuova vita fuori dallo spettacolo come bagnina, istruttrice di nuoto e di fitness ed è stata tra le più attive nel corso dello show.

Subito dietro Cristina è sempre una donna la favorita e parliamo di Teresanna Pugliese, attualmente in nomination ma molto gradita al pubblico. C’è curiosità per Mario Adinolfi, un personaggio molto divisivo tra chi fa il tifo per lui e chi spera invece in una sua eliminazione e per i bookmakers l’uomo parte abbastanza dietro.

Poche ore e sapremo chi vincerà l’Isola dei Famosi 2025, un programma che non ha mantenuto le aspettative ma che incuriosisce per il gran finale i fan non vedono l’ora di conoscere chi sarà a trionfare nel corso dell’evento.