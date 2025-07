Sinner-Alcaraz, cambia tutto: ufficiale la rottura

Ennesima doccia fredda per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ora è ufficiale e di certo non è una buona notizia per tutti i loro fan.

Ci troviamo dinanzi ad un’edizione piuttosto particolare per il torneo di Wimbledon. Già 12 delle 32 teste di serie del torneo sono state eliminate e sia dal lato di Jannik Sinner che soprattutto da quello di Carlos Alcaraz diversi protagonisti sono stati eliminati. La possibilità di vedere una rivincita in finale del match che abbiamo visto al Roland Garros sono davvero molto alte e stuzzicano tutti i tifosi.

Al momento il circuito vede Alcaraz e Sinner protagonisti mentre dietro Zverev è uscito subito e tennisti come Novak Djokovic e Taylor Fritz hanno faticato fin dal primo turno e non è affatto facile. Insomma questo Wimbledon desta tanto interesse, lo stiamo vedendo su Sky Sport e il tennis è uno sport in costante crescita nel nostro paese. L’avvento di Jannik Sinner nel circuito e l’avere un numero uno ha dato un grosso aiuto e c’è grande curiosità, ma intanto vi è da registrare una brutta notizia.

Era nell’aria purtroppo da giorni, ma ora è ufficiale e c’è da registrare una pesante batosta nel mondo del tennis. In generale riguarda tutti gli appassionati di sport ma sono specialmente quelli del tennis ad essere colpiti e occorre trovare quindi una soluzione il prima possibile. Il tennis ‘si divide’, i canali Eurosport spariscono dopo 27 anni dal pacchetto Sky e questo complica tutto.

Niente Alcaraz e Sinner in tv, doccia fredda per gli appassionati: ora è ufficiale

Il mondo dello sport e della tv ha vissuto un vero e proprio scossone visto che la proprietà americana di Sky – ovvero Comcast – non ha trovato l’accordo con Warner Bros Discovery per i programmi di Eurosport ed il contratto è scaduto ufficialmente il 30 Giugno. Dal 1 Luglio è cambiato tutto e l’assenza di Eurosport comporta di conseguenza il dover fare un nuovo abbonamento con Discovery per assistere a due Slam, trasmessi solo su Eurosport.

Dal prossimo anno ci troveremo con Australian Open e Roland Garros (rispettivamente fino al 2031 e al 2030) trasmessi solo su Discovery mentre Sky trasmette Wimbledon e gli Us Open e per vedere Jannik Sinner e tutti gli altri beniamini ci vorrà un doppio abbonamento.

Di certo non una bella notizia per le nostre tasche e una doccia fredda che si attiverà tra mesi ma che non sarà semplice. Non è da escludere però che vi siano nuovi accordi e che le parti possano venirsi incontro ma al momento la situazione è questa e bisogna sottolineare l’addio di Eurosport dalla programmazione Sky.