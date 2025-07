Juve, lascia la Continassa dopo il Mondiale per Club: va a Barcellona

Risuonano forti sirene dalla Spagna per un calciatore della Juventus dopo il Mondiale per Club. La situazione si fa bollente

Si è chiuso al cospetto del Real Madrid il percorso al Mondiale per Club della Juventus che dopo aver vinto le prime due gare del girone ha inanellato due ko di fila che hanno fatto scattare ulteriori campanelli d’allarme in vista del futuro.

Al netto di una prestazione comunque discreta, soprattutto nel primo tempo contro la truppa di Xabi Alonso, lo sforzo non è bastato per strappare il pass per i quarti di finale. Servirà molto di più alla Juventus della prossima stagione, che ora dovrà ricaricare le batterie e trarre quante più indicazioni possibili dal Mondiale appena concluso per capire come muoversi nel prossimo futuro.

Lo sa bene Igor Tudor che ai microfoni di ‘Mediaset’ dopo l’eliminazione ha affermato: “I ragazzi hanno dato tutto, in queste circostanze in cui si giocava. In dieci mi hanno chiesto il cambio. Anche Yildiz? Si allungava, si toccava dietro, avevamo paura si facesse male ma alla fine volevo cambiare qualcosa, avevo paura di rimanere con uno in meno in caso di supplementari, ma devo solo fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato quello che si poteva dare contro queste due squadre di primo livello, queste gare ci fanno da scuola, poi bisogna lavorare bene e riposare bene per ripartire”.

Calciomercato Juventus, sirene estere per Facundo Gonzalez: futuro in Spagna

Tudor in merito ad una domanda tra mercato e futuro ha evidenziato: “Non è il momento, bisogna riposare e ci sarà tempo per parlare di tutto questo”.

La Juve dunque andrà a prendersi un periodo di meritato riposo in coda ad una stagione così lunga e dispendiosa per poi andare a preparare tra calciomercato e campo quella che sarà la prossima annata, che per forza di cose dovrà essere quella del riscatto dopo un periodo buio.

La compagine piemontese non lotta per la vittoria del campionato da troppo tempo e Comolli e soci dovranno quindi sviluppare le strategie giuste per arrivare alla riapertura delle ostilità nelle migliori condizioni possibili.

In questo senso c’è chi è già proiettato altrove e potrebbe presto lasciare la Juventus. Facundo Gonzalez, giovane difensore uruguaiano, sta lavorando per recuperare dall’infortunio alla schiena che gli ha impedito di partecipare al Mondiale per Club.

Il 22enne sudamericano per farsi trovare pronto ha anche rinunciato alle vacanze e secondo quanto evidenziato da ‘TuttoJuve.com’ ci sarebbero svariati club esteri che hanno mostrato interesse. Le sirene più forti risuonano dalla Spagna con l‘Espanyol che starebbe provando a portarlo a Barcellona dopo il prestito dell’ultima annata al Feyenoord.