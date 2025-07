Se vuoi far durare il ventilatore tutta l’estate è solo così che devi pulirlo: sarà sempre come nuovo

Come pulire il ventilatore durante l'estate per farlo funzionare sempre al massimo: solo in questo modo sarà davvero efficiente e consumerà di meno.

Una buona parte dell’Italia è stretta in una morsa di caldo che sembra proprio non volerci dare tregua. Temperature così alte non erano mai state registrate in questo periodo e hanno superato di gran lunga le medie stagionali degli anni passati. Per strada non si respira, in casa le cose di certo non vanno meglio, ma almeno utilizzando il ventilatore una parvenza d fresco si riesce ad ottenere.

Ovviamente, se immaginiamo di ottenere con il ventilatore una temperatura artica, siamo completamente fuori strada. Sicuramente riuscirà a rinfrescare, ma di certo non possiamo aspettarci di percepire quella sensazione di freddo, che magari riesce a dare il condizionatore. Tuttavia, se questo è quello che abbiamo a disposizione sempre meglio di niente, però, per renderlo davvero efficace sarà importante pulire periodicamente il ventilatore, soprattutto se viene utilizzato tanto.

Come pulire il ventilatore in estate per minimizzare i costi

A differenza di quello che si possa pensare, il ventilatore non va pulito soltanto a fine stagione, quando ormai non serve più, ma per renderlo davvero efficace e soprattutto per consumare di meno, il ventilatore dovrà essere igienizzato anche durante il suo utilizzo. Sporco e polvere, infatti, non conoscono stagione e si andranno ad accumulare in modo esagerato, rendendolo un oggetto potenzialmente nocivo per la salute.

Per pulire ed igienizzare il ventilatore non servono affatto prodotti specifici, basta infatti aprire la dispensa e prendere due ingredienti che in casa non mancano mai, ossia aceto e bicarbonato, che, grazie alle loro proprietà risultano essere perfetti per eliminare anche lo sporco più ostinato. Ecco nel dettaglio di cosa si avrà bisogno:

Mezza tazza di aceto bianco

Un cucchiaio di bicarbonato

Un litro di acqua tiepida

Il procedimento è al quanto semplice. Per prima cosa prendere una bacinella, versare l’acqua calda al suo interno e aggiungere aceto e bicarbonato. Mescolare per far sciogliere tutto. A questo punto, con attenzione smontare la griglia esterna del ventilatore e poi le pale. Prendere quini un panno in microfibra, immergerlo nella soluzione e passarlo sulle parti da pulire. Risciacquare, passare una seconda volta e infine asciugare. Quando tutti gli elementi saranno ben asciutti, non resta che rimontare il ventilatore. Ed eccolo tornato pulito e perfetto senza particolari difficoltà, pronto a rinfrescare ancora le lunghe giornate estive.