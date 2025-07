Prendono Barella per 84 milioni, piove sul bagnato in casa Inter: la destinazione

Nicolò Barella è uno dei pilastri dell'Inter e sarà fondamentale per la ricostruzione della squadra dopo un paio di mesi difficili. Intanto però arriva l'assalto del grande ex

Si è concluso agli ottavi di finale il Mondiale per Club dell’Inter che saluta dopo il ko per 0-2 contro il Fluminense. Una sconfitta inaspettata al cospetto di un avversario preparato ma sicuramente alla portata del valore dei nerazzurri apparsi però ancora una volta al di sotto delle proprie possibilità.

Non è stata di certo brillante la prima competizione ufficiale di Christian Chivu da allenatore dell’Inter. Il tecnico rumeno aveva raccolto nelle scorse settimane la scomoda eredità di Simone Inzaghi dopo la doppia debacle tra campionato e soprattutto finale di Champions League.

Alcuni grandi campioni della compagine nerazzurra sembrano ancora fermi alla gara persa in malo modo a Monaco di Baviera e servirà presto una reazione per tornare ad ambire ai massimi traguardi. L’Inter ha anche inevitabilmente bisogno di riposo per ricaricare le batterie dopo un periodo così complicato e al culmine di un’annata tanto lunga e dispendiosa dal punto di vista psicofisico.

C’è bisogno quindi di una vera e propria ripartenza per l’Inter che lavorerà anche in sede di calciomercato, tra entrate ed uscite, per migliorare l’organico a disposizione di Chivu in vista della prossima annata. Qualche volto nuovo è stato già valutato al Mondiale per Club, mentre altri come Bonny si preparano a vestirsi di nerazzurro nelle prossime ore.

Servirà anche pazienza tra i tifosi che sperano di rivedere l’Inter subito ai vertici. Per aiutare Chivu sarà necessario anche l’apporto dei senatori del gruppo come Nicolò Barella che però potrebbe finire al centro di un maxi intrigo di mercato.

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole Barella a tutti i costi: pioggia di soldi dall’Arabia Saudita

Barella è da anni uno dei calciatori più importanti della rosa dell’Inter, sia per l’apporto e il valore in campo, che per ciò che fa all’interno dello spogliatoio.

Il centrocampista italiano è uno dei leader della squadra e i tifosi sperano di vederlo a San Siro ancora per molto tempo. Il mercato estivo però incombe e proprio un ex interista potrebbe mettere i bastoni tra le ruote.

Simone Inzaghi vorrebbe a tutti i costi il suo ex mediano e la dirigenza araba potrebbe mettere sul piatto 80 milioni di euro più bonus (per un totale di 84). Cifre importantissime per Barella che tornerebbe prepotentemente nel mirino dell’Al-Hilal, che intanto sta vivendo un autentico sogno al Mondiale per Club dopo aver eliminato il City agli ottavi.

Un’offerta del genere potrebbe far vacillare la società italiana per un calciatore che ha chiuso la stagione con 55 presenze, 3 gol e 9 assist complessivi.