Ho allontanato le blatte dalla finestre con soli due ingredienti: finalmente posso dormire sereno

Come allontanare le blatte dalle finestre senza usare nessun repellente chimico: con solo due ingredienti te ne sbarazzi per sempre e senza fatica.

In estate, quando il caldo si fa sentire, sono diversi i disagi con cui convivere. Uno fra questi, è la presenza di tantissimi insetti che nei periodi invernali spariscono completamente, per poi farsi rivedere non appena le temperature inizieranno ad essere più miti. Mosche, formiche, api, zanzare, sono solo alcuni dei piccoli esserini con cui si andrà a convivere per i prossimi mesi.

Oltre agli insetti appena citati, c’è un altro temibili essere che in estate si aggira per le nostre case ed incute anche abbastanza timore: la blatta. Purtroppo a tutti è capitato di ritrovarsi faccia e faccia con questo insetto, di cui solo l’aspetto incute già timore. Si tratta di un insetto che ama particolarmente gli ambienti delle nostre case e predilige posti nascosti e preferibilmente al buio.

Come allontanare le blatte dalle finestre usando solo due ingredienti

Le blatte sono attirare principalmente dagli odori e dai residui di cibo che lasciamo inavvertitamente in giro per casa. Basta anche una sola piccola finestra aperta o anche un balcone lasciato socchiuso, ed eccole entrare di soppiatto. La loro presenza quasi non si avverte, a meno che non si ha la malaugurata sorte di trovarsele davanti. Tuttavia, non appena si avrà la certezza che in casa ce ne sia anche solo una, sarà importante agire subito per evitare che si possa formare una vera e propria infestazione.

In commercio esistono tantissimi prodotti che servono proprio per allontanare le blatte da casa, ma si tratta pur sempre di composti chimici e che spesso oltre a non essere efficaci, sono anche tossici, soprattutto se in casa ci sono animali. Ecco che quindi, c’è bisogno di un rimedio alternativo e naturale per potersene sbarazzare senza fatica. Fortunatamente in casa abbiamo già tutto il necessario per mettere in pratica un trucchetto davvero efficace.

La prima cosa da fare è prendere dell’aceto di vino bianco e diluirlo in acqua. A questo punto non resta che usare la miscela ottenuta e vaporizzarla nei pressi dei davanzali della finestre e le soglie dei balconi. Una volta fatto questo, prendere delle foglie di alloro (andranno bene sia secche, che fresche) e posizionarle sempre nei pressi di finestre e balconi. Gli odori sprigionati dalla combinazione di questi due ingredienti, andranno a creare una vera e propria barriera naturale contro le blatte e per tutti gli altri insetti.