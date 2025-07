Allarme medici: guai a commettere questo errore quando fate la doccia in estate

Gli esperti mettono in guardia contro un errore molto comune che in tanti commettono quando fanno la doccia in estate.

Il gran caldo estivo ormai è arrivato. Il sole picchia duro, anzi durissimo, e diverse Regioni, a cominciare dal Lazio e dalla Lombardia, hanno emesso ordinanze per imporre lo stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata, quando il pericolo per la salute dei lavoratori è più elevato in questi giorni davvero bollenti.

Estate e caldo da record: un binomio che porta a aumentare il numero di docce per trovare un po’ di refrigerio. Ma si fa presto a dire doccia. L’intento è sicuramente lodevole – resistere al gran caldo estivo che da diversi giorni non sembra voler dare tregua – ma come si sa l’inferno è lastricato di buone intenzioni e con la salute non si scherza né si improvvisa.

C’è un errore assolutamente da non commettere quando facciamo la doccia in estate. A mettere in guardia è stato il noto virologo Matteo Bassetti che ha realizzato un video sul suo profilo social per dare qualche consiglio contro l’afa: una breve guida pratica per evitare di peggiorare addirittura le cose con il getto d’acqua della doccia.

L’errore da non fare d’estate sotto la doccia

L’errore da evitare, dice Bassetti, è quello di fare una doccia fredda. Non c’è nulla di più sbagliato di fare una doccia gelata per contrastare la calura estiva. Questo perché la doccia fredda, spiega il virologo, «potrebbe causare una reazione opposta, cioè troppo freddo con il caldo del nostro corpo potrebbe portare il nostro corpo a produrre ancora più calore».

Insomma, la doccia gelata rischia di produrre l’effetto opposto a quello che pensavamo di ottenere. Per il medico genovese la soluzione è semplicemente quella di «fare una doccia tiepida». Stesso discorso per il consumo di bevande gelate. Anche qui bisogna fare attenzione, spiega Bassetti, «perché il contrasto molto freddo col nostro corpo, col nostro stomaco, rischia di essere deleterio per la nostra salute».

Bere bevande molto fredde potrebbe portare ad avere «problemi, dolori o problemi alla digestione». In questo caso va consultato sempre un medico. Il consiglio di Bassetti è di «bere delle bevande a temperatura ambiente». Soprattutto bisogna evitare di evitare di dissetarsi con bibite fredde «dopo l’attività fisica e quando si è molto accaldati».

Meglio evitare di consumare bevande ghiacciate che «possono veramente farvi male e compromettere la vostra salute». Da usare con parsimonia anche l’utilizzo del ventilatore. Va evitata l’esposizione diretta al ventilatore, che va usato per muovere aria nell’ambiente. Esporsi direttamente al ventilatore invece potrebbe far seccare la pelle e portare anche ad altri problemi.