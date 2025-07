Dammi solo due minuti e ti elimino tutto il calcare dal vetro della doccia: dopo ti ci potrai specchiare

Pulire il vetro della doccia non è mai stato così facile: basterà davvero poco per eliminare sporco e calcare, due minuti e tornerà finalmente a brillare.

Il calcare in casa è senza dubbio una delle problematiche maggiori da affrontare. Le tracce lasciate dal suo passaggio saranno ben visibili e spesso si farà davvero tanta fatica a rimuoverle del tutto. Ciò che poi rende la situazione anche peggiore, è il fatto che il calcare riesce a creare dei danni anche non indifferenti se trascurato e lasciato accumulare nel tempo.

Il calcare non si andrà ad accumulare solo negli elettrodomestici in cui è previsto l’utilizzo di acqua, come la lavatrice, la lavastoviglie o il ferro da stiro, ma si andrà a depositare in ogni oggetto in cui passerà dell’acqua. Ecco che quindi, rubinetti, doccia, igienici e anche il box doccia, ben presto si ritroveranno con delle macchie ben visibili da dover mandare via a tutti i costi.

Solo due minuti, questo è tutto il tempo che serve per eliminare il calcare dai vetri della doccia

Fra i tanti ‘oggetti’ che devono mal sopportare la formazione del calcare, i vetri della doccia sono sicuramente quelli che avranno la peggio e che nel giro di poco diventeranno un vero covo di sporco e d’incrostazioni. Ecco perché sarà importante pulirli spesso, per evitare che se ne accumuli troppo e dopo rimuoverlo sarà praticamente impossibile. Come fare quindi per avere i vetri della doccia nuovamente puliti e brillanti? Ecco un trucchetto da provare e che farà impiegare soltanto 2 minuti del proprio tempo.

Anche se in commercio esistono diversi prodotti per la pulizia dei vetri della doccia e per eliminare il calcare, si tratta pur sempre di composti chimici, da usare quindi con moderazione e con attenzione. Tuttavia, piuttosto che continuare a spendere soldi in prodotti magari anche inefficaci, perché non provare un rimedio naturale rapido e veloce? Ecco di cosa avremo bisogno:

Acqua calda

Mezzo bicchiere di aceto di alcol o aceto bianco

Qualche goccia di sapone per piatti possibilmente ecologico

Prendere una bacinella e versare al suo interno acqua, aceto e detersivo, mescolare il tutto per far amalgamare bene i prodotti. A questo punto, immergere il panno nella miscela, strizzarlo e poi avvolgerlo attorno al coperchio di una pentola, trasformandolo così in uno strumento di pulizia su misura per i vetri della doccia. Basterà passarlo con cura sui vetri ed ecco che lo sporco andrà via senza fatica. Con questo attrezzo, pulire i vetri non solo diventa un gioco da ragazzi ma permetterà anche di ottenere una brillantezza invidiabile senza fatica.