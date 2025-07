Cambia tutto in una notte e arrivano “fenomeni estremi”: paura per il meteo in questa data

Rischio molto alto di fenomeni meteo estremi in questa data. Il tempo cambierà in maniera netta nel corso di una notte.

Dopo giornate caratterizzate da caldo torrido e afa soffocante il clima sta per voltare pagina nel giro di poche ore. In una notte cambierà tutto. Un repentino abbassamento delle temperature si accompagnerà a un’ondata di instabilità atmosferica con la concreta possibilità di fenomeni meteo estremi.

Nelle ultime settimane il caldo anomalo ha fatto dormire sonni poco tranquilli agli italiani. Colpa del fenomeno delle cosiddette notti tropicali, vale a dire le notte durante le quali la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi. Caldo infernale di giorno, dunque, ma anche di notte con scarsissime precipitazioni. In una notte però, avvertono i meteorologi, si prepara la svolta.

Se da un lato il significativo calo delle temperature permetterà di tornare a respirare dopo la calura asfissiante degli ultimi giorni di giugno e dei primi di luglio, dall’altro lato la combinazione tra il fronte freddo e l’aria calda rischia seriamente di tradursi in fenomeni estremi. Il che tradotto significa temporali violenti, raffiche di vento di forte intensità e improvvise grandinate.

Attenzione a questa data: il meteo cambia in una notte e arrivano i fenomeni estremi

Sono gli ultimi giorni di temperature sopra la media in Toscana prima del netto calo. La differenza di temperatura «sarà eloquente», dichiara a ilmeteo.it Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, l’ente che quotidianamente monitora l’andamento della situazione meteorologica per conto della Regione Toscana.

La situazione di alta pressione che avvolge la Toscana ormai dalla seconda metà di giugno – con punte che hanno raggiunto i 41,4 gradi in provincia di Grosseto – è destinata a cambiare in maniera sensibile. Già da venerdì 4 luglio, spiega Gozzini, «l’alta pressione inizia a mostrare segnali di cedimenti, che al nord Italia si materializzeranno già da venerdì 4 luglio, con l’ingresso di aria più fresca e temporali».

In Toscana invece il cedimento del fronte dell’alta pressione, dice il direttore del Lamma, comincerà a sentirsi da domenica 6 luglio. E proseguirà «almeno per una settimana». Già da domenica ci saranno un paio di gradi in meno rispetto ai 37-38 dei giorni precedenti. A partire da lunedì l’abbassamento delle temperature si farà ancora più marcato con massime di 31-32 gradi durante la giornata.

«La notte andremo al di sotto dei 20 gradi come minima, a partire dalla notte tra domenica 6 e lunedì 7 luglio», aggiunge Gozzini. Sempre nella giornata di domenica 6 luglio arriveranno i temporali, specialmente nella seconda parte della giornata (particolarmente su nord ovest, Apuane, Appennino Pistoiese, Fiorentino, senza poter escludere la costa livornese). Anche nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 ci saranno temporali nelle zone interne della Toscana, fino al pomeriggio di lunedì.

Non si escludono nemmeno temporali nelle giornate successive. «Possiamo dire – termina Gozzini – che tutto cambierà in una notte e che il peggioramento durerà 24 ore». In compenso per almeno una settimana – fino a domenica 13 luglio – ci saranno temperature più fresche.