Ufficiale Leclerc, cambia tutto per il futuro: c’è l’accordo

Charles Leclerc appare in ripresa, le ultime gare lo hanno visto nuovamente sul podio e la sensazione è che il pilota stia facendo davvero il massimo con il materiale a disposizione. La vettura è quella, non si può fare molto di più ed anzi il monegasco sta vincendo in quasi tutte le occasioni il confronto con Lewis Hamilton, comunque una leggenda di questo sport.

E negli ultimi giorni si stanno verificando vari rumors che vedono protagonisti alcuni piloti all’interno del circuito. Sono molti ad esempio ad accostare ‘Super Max’ Verstappen alla Mercedes con il campione del mondo che potrebbe sostituire a sorpresa George Russell ed affiancare cosi Kimi Antonelli, ma le sensazioni dicono che il prossimo anno potrebbe vedere tanti cambiamenti, specialmente tra le scuderie più importanti.

In Ferrari i tifosi si aspettavano ben altro e in molti si auguravano la vittoria del Mondiale piloti o costruttori, ma anche già qualche vittoria ed al momento nessuno è riuscito tra i due ferraristi a raggiungere questo risultato. Il Team Principal Vasseur è in forte bilico, ci sono vari rumors che parlavano di addio ma chi pensa ad un rapporto teso tra Vasseur e Leclerc dovrà ricredersi, le parti sono in ottimo rapporto ed anzi presto inizieranno una nuova collaborazione insieme.

Sorpresa Leclerc, la decisione lascia tutti davvero di stucco

Leclerc e Vasseur ancora insieme, l’accordo è ormai quasi ufficiale e non riguarda la Ferrari. Ciò certifica come il loro rapporto vada oltre ed i due hanno stupito tutti entrando a far parte del Comitato strategico per Sport ed Intrattenimento di SWI Group, una società svizzera nata a Marzo del 2025. Parliamo di un gruppo che ha oltre 10 miliardi di euro di Asset e che si occupa di vari settori come immobiliare, credito, finanza e Data Center ed ora vuole puntare su Sport e intrattenimento.

E Leclerc avrà un ruolo attivo in quanto farà da consulenza attiva in ambito sportivo per l’azienda, l’ennesimo investimento da parte del campione monegasco che negli anni ha diversificato il suo portafoglio tra orologi, real estate e anche il proprio marchio di gelati. Ma anche Vasseur resterà in quest’azienda e ciò testimonia di come sia comunque positivo il rapporto tra i due membri Ferrari.

Insomma Leclerc vede ancora il suo futuro in bilico in Ferrari ma intanto trova un nuovo e interessante accordo.