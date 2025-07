Allegri mette alla porta un nome eccellente: si allenerà con Milan Futuro

Il Milan ha deciso di ripartire dall’usato garantito rappresentato da Massimiliano Allegri dopo l’ultima complicatissima annata orchestrata da Fonseca prima e Conceiçao poi.

Il tecnico livornese è quindi da tempo al lavoro fianco a fianco con la società per andare anche a potenziare l’organico lì dove serve in vista di quella che dovrà essere la stagione del riscatto. In rossonero stanno arrivando i primi colpi interessanti, mentre per altri calciator non ci sarà spazio all’interno dell’organico della prossima annata.

Tra questi anche Yacine Adli, rientrato dal prestito alla Fiorentina, ed ora già messo ai margini del progetto tecnico di Allegri. Il centrocampista transalpino aveva anche giocato un’ottima prima metà di stagione alla viola prima dei problemi fisici chiudendo nel complesso la stagione di Serie A con 26 presenze, 4 gol e ben 6 assist.

Al netto dell’infortunio uno score molto interessante per Adli che però non ha fatto minimamente breccia nel cuore di Allegri che ha già deciso bruscamente il suo destino. A parlarne anche il giornalista Luca Bianchina a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Yacine Adli non è nel progetto di Massimiliano Allegri per il Milan 2025-26 e, addirittura, si allenerà con Milan Futuro, la squadra che preparerà il campionato di Serie D”.

Il Milan dunque si radunerà lunedì ma per alcuni calciatori lo stesso Allegri ha previsto un programma speciale. Tra questi oltre ad Adli, anche Devis Vasquez, Theo Hernandez, Ismael Bennacer. Il giornalista ha aggiunto: “Ognuno ha la sua storia ma c’è una motivazione comune: tutti sono in uscita. Theo e Bennacer avranno qualche giorno di vacanza supplementare, mentre Adli e Vasquez sono stati convocati per il lunedì successivo, il 14 luglio”.

Calciomercato, Adli fatto fuori dai rossoneri: si allenerà col Milan Futuro

Forte e decisa la scelta di escludere immediatamente Adli dai piani del Milan. Nello specifico Bianchin ha evidenziato: “Allegri evidentemente non lo apprezza ma la decisione di farlo allenare con Milan Futuro è forte, per il livello del francese e l’affetto sempre dimostrato per il Milan”.

Al netto di un fisico non statuario resta forte l’attaccamento al Milan che rende ancora più incisiva la scelta di Allegri: “Il francese certo è molto leggero fisicamente, però ha ottima tecnica e negli anni è diventato un piccolo mito dei tifosi e un uomo spogliatoio. Il pranzo con compagni e famiglie che organizzò in un momento difficile della stagione 2022-23 fu simbolico: un’iniziativa importante per fare gruppo”.

Al netto di tutto per lui non ci sarà nulla da fare: si allenerà con Milan Futuro nella speranza di trovare presto un nuovo club.