Ritiro Tamberi, l’annuncio commuove il mondo dello sport

Il campione di atletica Gianmarco Tamberi ha scritto negli anni la storia dello sport e dell’atletica italiana ed anche ora si parla costantemente di ciò che gli accade. Parliamo di uno sportivo sicuramente fuori dagli schemi e capace negli anni di attirare a questo sport milioni di fan e mostrare talvolta un lato eccentrico di se.

Tamberi è ormai uno sportivo nella fase finale della sua carriera e sono in molti a chiedersi quando il campione deciderà di appendere le scarpette di atletica al chiodo e rinunciare a quella che per anni è stata una sua passione. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti dichiarazioni, anche riguardo questo particolare motivo. In queste ore l’atleta è tornato a parlare e le sue dichiarazioni sono piuttosto nette.

Gianmarco Tamberi ha parlato nel corso del premio Fair Play Menarini ed è stato chiaro riguardo la decisione di ritirarsi. In molti si aspettavano un annuncio imminente ed invece il campione ha fatto chiarezza ed ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti sul suo futuro, le parole non lasciano dubbi. Tamberi vuole ancora partecipare a competizioni ed ha spiegato come riporta Sky Sport: “Si tratta di un percorso molto lungo, ma per le Olimpiadi del 2028 ne vale sicuramente la pena”.

Ultim’ora Tamberi, le dichiarazioni cambiano tutto: le ultime sul suo futuro

Negli ultimi mesi Tamberi ha avuto una bella notizia con la compagna che ha confermato che in estate partorirà e questa cosa cambierà sicuramente la vita dell’azzurro. Ma per Tamberi la nascita della figlia può essere definito come un motivo di risalita e il campione ha sottolineato: “Ritiro? Ho tremato anche più di voi, sono sincero e ci ho pensato molto. Se si fosse trattato di un Mondiale o un Europeo solo non avrei continuato. Quando Chiara mi ha detto che aspettavamo una bambina questo mi ha dato la forza di reagire, di andare avanti e di riprovarci. Voglio far vedere che le difficoltà si affrontano. Sempre”.

Belle parole di Gianmarco che è cosi pronto per questa nuova avventura, vuole ripartire in vista del prossimo grande impegno ma intanto c’è già una prima situazione da risolvere. In estate Gianmarco Tamberi dovrebbe partecipare alla Diamond League, tra il 16 e il 22 Agosto ed il campione ha sottolineato che in quel periodo nascerà sua figlia:

“Ci penso tutti i giorni, non vorrei mancare quel giorno. E allo stesso tempo sono date importanti in ottica Mondiale, stiamo cercando con Chiara e la ginecologa di capire la finestra in cui potrebbe succedere e da qui capire a quale gara partecipare e a quale no”: