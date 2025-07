Zanzariere, se non vuoi rovinarle non dimenticare di pulirle: solo così saranno come nuove

Come pulire le zanzariere per averle sempre perfette? Ecco il rimedio casalingo perfetto per eliminare tutto lo sporco in pochissimo tempo e senza fatica.

Oltre al caldo, una delle problematiche maggiori che si presentano nei mesi più caldi, è quella di dover combattere e convivere con la presenza di tantissimi insetti, che, nei mesi invernali erano completamento spariti. Esserini che non sempre rappresentano una minaccia per la salute, ma che al tempo stesso non è piacevole averli in casa, soprattutto se sono abili a creare delle vere e proprie infestazioni.

Per evitare di ritrovarsi la casa invasa da ogni tipo di essere vivente presente sulla faccia della terra, oltre ai classici rimedi naturali che non passano mai di moda, c’è anche l’alternativa di installare delle zanzariere. Una soluzione decisamente pratica, che mette la parola fine a questa problematica comune. Farlo adesso, conviene anche di più, perché sarà possibile anche sfruttare il “Bonus Zanzariere”, legato all’Ecobonus, che permette una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e l’installazione di zanzariere su immobili residenziali.

Zanzariere, ecco come pulirle per eliminare tutto lo sporco senza fatica

Una volta optato per l’installazione di zanzariere, ovviamente sarà importante prendersene cura, affinché non solo possano funzionare sempre in modo adeguato, ma risultino anche perfette e ben tenute. Infatti, anche se all’apparenza potranno sembrare pulire, basterà passarci un dito sopra per rendersi conto dello sporco e della polvere accumulata.

Sporco, polvere, pollini e anche piccoli insettini, sono solo alcune delle cose che restano intrappolate nelle maglie strette delle zanzariere e che di conseguenza le rendono sporche e poco igieniche. Pulirle non è affatto complicato e basterà davvero poco per farle tornare allo stato perfetto. La prima cosa da fare è quella di passare delicatamente l’aspirapolvere per catturare tutto lo sporco superficiale. Una volta fatto questo, si passerà alla pulizia vera e propria.

Prendere una bacinella e versare acqua tiepida e sapone di Marsiglia, mescolare fin quando il sapone non sarà completamente sciolto. A questo punto trasferire il tutto in un flacone spray e vaporizzare la miscela ottenuta sulle zanzariere. Lasciare agire giusto qualche istante, dopodiché passare una spugna umida. Risciacquare la spugna e passare nuovamente. Infine, con un panno pulito ed asciutto, asciugare. Ed ecco che le zanzariere sono tornare perfette e prive di sporco. Per rendere efficace questo sistema, vi consigliamo di effettuare questo tipo di pulizia almeno una volta al mese, solo così il pulito si manterrà più a lungo.