Il Paradiso delle Signore, anticipazioni settembre: l’amato protagonista fuori dal cast, fan disperati

Niente da fare per uno dei volti storici della fortunata soap di Rai 1. È rimasto fuori dal cast, con grande delusione dei tanti appassionati.

Praticamente scontata la conferma de Il Paradiso delle Signore dopo i successi dell’ultima stagione. Lo scorso 26 maggio è scattato il ciak del decimo capitolo della soap ambientata nella Milano di metà anni Sessanta, in pieno boom economico. Le riprese de Il Paradiso delle Signore 10 si stanno svolgendo in questi giorni presso gli studi Videa di Roma.

La Rai ha diffuso alcune anticipazioni delle trame che vedremo sul piccolo schermo a partire da settembre, nel consueto orario nello slot del day time pomeridiano, da lunedì a venerdì. Sono previsti ingressi importanti nel cast. Pensiamo a quello di Simone Montedoro, l’ex capitano Tommasi di Don Matteo destinato ad avere un ruolo di primo piano nella serie di Rai 1.

I fan però sono estremamente dispiaciuti per un’assenza pesante nel cast della prossima stagione del Paradiso. È rimasto fuori uno degli assoluti protagonisti di tante stagioni del period drama che ruota intorno al negozio di moda milanese. Ecco chi non ci sarà nel nuovo appuntamento stagionale della soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di settembre: escluso dal cast l’amato protagonista

Molti appassionati speravano che la decima stagione de Il Paradiso delle Signore potesse essere quella del ritorno in grande stile di Vittorio Conti. E invece niente: il proprietario del negozio resterà in “esilio” a New York insieme a Matilde. D’altronde il meccanismo ormai oliato alla perfezione della serie ha mostrato di funzionare molto bene anche senza il suo storico protagonista.

Insomma: anche nella prossima stagione il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni non ci sarà. Ci sarà invece Tancredi, il suo grande rivale in amore (che nel frattempo ha decisamente dimenticato Matilde, tutto preso da Rosa), che nella prossima stagione sfoggerà un paio di baffi inediti. La grande novità però è proprio la conferma di Rosa.

In questi mesi le anticipazioni avevano dato praticamente per certa l’assenza nella prossima stagione della Venere-giornalista delusa da Marcello e da Tancredi. Nicoletta Di Bisceglie però appare tra gli attori ufficiali del PDS 10. Dunque Rosa ci sarà e sarà tutto da vedere come impatterà il suo ritorno sulla tenuta della coppia formata da Marcello e Adelaide.

Nel frattempo, usciti di scena Tancredi e Giulia Furlan, il timone della GMM passerà saldamente nelle mani di Odile, che godrà del sostegno incondizionato di Umberto, ancora ignara del fatto che il commendatore è suo padre. La contessina troncherà definitivamente con Guido dopo aver capito di provare dei sentimenti per Matteo che però intanto ha iniziato una storia con la diva del cinema Marina Valli.