Berrettini, fine della corsa: il messaggio gela il mondo del tennis

Brutta batosta per il campione italiano di tennis Matteo Berrettini. Il fenomeno azzurro vive un momento critico e le ultime non sono positive.

Continua il torneo di Wimbledon e sta per concludersi la prima settimana del torneo. Tante sorprese finora e tanti tennisti sconfitti prematuramente e in maniera piuttosto inaspettata. Tra questi c’è senza dubbio Matteo Berrettini, un autentico ‘Maestro’ dell’erba ma purtroppo il torneo non è affatto andato come i tifosi aspettavano.

C’è da dire che il tennista romano era reduce da un lungo infortunio e non giocava da oltre un mese però nessuno si aspettava una situazione del genere. Berrettini è uscito al primo turno contro il polacco Majchrzak, un avversario tutt’altro che temibile e l’azzurro partiva nettamente favorito: alla fine ha ceduto in cinque set e a dire il vero ha sprecato anche una bella e interessante occasione.

Difatti il tabellone di Matteo era tutt’altro che impossibile, complice anche le premature eliminazioni di Zverev e Medvedev e possiamo dire tranquillamente che un Berrettini in buone condizioni fisiche poteva raggiungere i Quarti di finale del torneo. E sarebbe stata una grande iniezione di fiducia per il futuro; le cose purtroppo non sono andate cosi e Matteo si è bloccato nuovamente per problemi fisici. Tante critiche e nelle ultime ore anche l’ex campione di tennis Paolo Bertolucci ha sentenziato duramente.

Crisi Berrettini, la sentenza di Bertolucci appare piuttosto netta

In molti stanno analizzando il momento difficile di Matteo Berrettini e c’è la consapevolezza che l’ex Top Ten e finalista di Wimbledon potrebbe non più tornare quello di una volta. Il tennista italiano vive grosse difficoltà e in queste ore è intervenuto Paolo Bertolucci che nel podcast La Telefonata – insieme all’ex collega Adriano Panatta – ha parlato del momento difficile del campione italiano:

“Non sta bene, non è in condizione. In generale si vedeva dall’atteggiamento a testa bassa”. Poi una dura sentenza in vista del futuro: “Ormai sono due anni che va avanti con questa cosa dell’addominale, non so se ha ancora dolore o se non tira più come prima per paura di subire una ricaduta. Però ormai ha perso due anni”.

Una sentenza chiara e la paura sempre più imponente che il fenomeno azzurro non possa più tornare quello di prima: “E’ già tanto tempo che speriamo possa tornare in modo definitivo e invece ogni volta sta fermo uno o due mesi. Purtroppo non se ne esce”, la sentenza sul fenomeno azzurro Matteo Berrettini.